El centro de Villaviciosa contará con un hórreo del siglo XVI restaurado como nuevo aliciente turístico

El Ayuntamiento de Villaviciosa instalará en las próximas semanas en el centro de la capital municipal el conocido como "hórreo de Bedriñana", un notable y centenario ejemplar que se ha restaurado para que luzca como atractivo turístico junto a la casa de los Hevia. Este singular elemento patrimonial ha sido considerado por los expertos com uno de los hórreos más importantes de Asturias. Responde a la tipología propia del denominado "estilo Villaviciosa". Sus características constructivas permiten datar el primer armado entre finales del siglo XV y comienzos del XVI.

El casco histórico de la Villa, declarado conjunto histórico-artístico, conserva importantes vestigios de su evolución urbana, aunque muchos de los elementos que definieron su configuración original, como los hórreos situados intramuros, han desaparecido casi en su totalidad. "La instalación del de Bedriñana permitirá comprender mejor la fisonomía histórica, aportando una visión más completa de la organización social, económica y cultural de la Villaviciosa tradicional", subrayan fuentes municipales. Juan Pedrayes, autor del proyecto, destaca que la iniciativa pretende lograr dos objetivos. "Por un lado, la recuperación de un hórreo singular y modélico del estilo Villaviciosa, coetáneo del palacio de los Hevia, dándolo a conocer y conservándolo. Por otro, restituir puntualmente el protagonismo que tuvieron los hórreos en el conjunto urbano maliayés hasta mediados del siglo XIX, ubicándolo en un lugar que le es propio: junto a un palacio urbano de finales del cuatrocientos", añade Pedrayes sobre una construcción que, para los etnógrafos Juaco López y Armando Graña, "es uno de los hórreos más importantes de toda Asturias".

El alcalde, Alejandro Vega, destaca que "estamos aprovechando los fondos conseguidos en el proyecto presentado al Ministerio de Turismo del Plan de Sostenibilidad Turística para mejorar Villaviciosa con elementos esenciales de identidad histórica y cultural". "A las mejoras en el casco histórico de la Villa, la maqueta medieval, la recuperación de la muralla, las mejoras de iluminación y del parque De la Ballina o la eliminación de la torre y el ascensor de la plaza del teatro Riera, ahora unimos la presencia de un hórreo, esencia de la vinculación con la zona rural", destaca el regidor, para quien su "ubicación en un lugar emblemático junto a la casa de los Hevia, donde históricamente había hórreos, y al lado de la actual Oficina de Turismo, posibilitará poner en marcha una ruta etnográfica que concluya en el pueblo de Sietes, donde se encuentra la Casa del Horru".

"Villaviciosa tiene una deuda pendiente con el trabajo desarrollado por el experto local Rafael Balbín en defensa de los hórreos del concejo y su inventario", señaló el Alcalde, quien anunció la creación de un espacio en Casa de los Hevia y en el hórreo restaurado para difundir la obra de Balbín.