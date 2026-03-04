Salvador Ondó, en el Olimpo de los escanciadores: el guineano se suma a los grandes echadores de la historia de Asturias

El séptimo titulo de campeón de Asturias que recibió el martes en Nava confirma a Salvador Ondó en el Olimpo de los grandes echadores de sidra de la historia, junto a mitos de la talla de Constantino Ovín, Tino el Roxu, Julio Valledor, José Manuel Martínez ("el Zurdu") o, más recientemente, Olegario García. Reconocidos especialistas que se hicieron famosos en los concursos de escanciadores que empezaron a celebrarse en Asturias a mediados de la década de los cincuenta del pasado siglo. Los más importantes eran el que organizaba el desaparecido diario "Región" en Oviedo, cuyo vencedor era proclamado campeón de Asturias, y el del Festival de Nava, cuya primera edición tuvo lugar en 1970 y ponía en juego el título de campeón de España.

Tino, el Roxu. / LNE

Entre aquellos pioneros del concurso del Festival de la Sidra de Nava estaba una de las grandes figuras históricas del escanciado en Gijón y en el conjunto de la región, José Manuel Martínez. Conocido popularmente como "Manolín el Zurdu", llegó a ser campeón de España y ganó infinidad de certámenes hasta que dejó de presentarse, en 1996, para dejar paso a las nuevas generaciones de echadores. Quienes le recuerdan no dudan en señalarle como uno de los grandes maestros.

Otro grande de aquellos tiempos, también fallecido, fue Florentino Mañana, "Tino el Roxu", también conocido por su brillante trayectoria en la hostelería gijonesa. Natural de Bimenes, se inició como escanciador en el bar que tenían sus padres en la calle La Vega de Nava. En los primeros años setenta lograría el récord de escanciado simultáneo en once vasos, utilizando para ello brazos, pies y hasta la boca. El No-Do fue a Nava para grabar tamaña hazaña.

Tino el de La Barraca. / LNE

Si Tino el Roxu destacó por la espectacularidad de esas demostraciones de escanciado, quien fuera gran amigo suyo, el naveto Constantino Ovín de la Vega, está considerado el estilista por excelencia. Los más puristas de entre los sidreros veteranos siempre han citado a "Tino el de Barraca" como el mejor echador de la historia, el más elegante de todos. Su gran legado es el decálogo con los diez mandamientos del escanciado moderno. Fallecido en 2017, Ovín hacía pasar sin problema el chorro de sidra por entre los huecos de las tablas de una silla de madera. Así se entrenó para convertirse en campeón de España.

Por cierto, Tino el de La Barraca fue tío y gran maestro de las hermanas Susana y Laura Ovín, las grandes escanciadoras navetas que dejaron con la boca abierta al sector como las primeras mujeres en proclamarse campeonas de Asturias. Primero, en 1999, lo logró Susana, que repitió en 2004 y 2005. Laura venció en 2000, tras haber sorprendido a todos en 1998, cuando, con solo 22 años de edad, logró imponerse en el concurso de Nava.

Las hermanas Laura y Susana Ovín. / LNE

"El Tulipán"

También resultó muy llamativa en aquellos tiempos la primera victoria en el certamen naveto de un echador extranjero, algo que hoy es de los más habitual como reflejo de la realidad de la hostelería asturiana. El triunfo de 2002 que dio tanto que hablar fue del holandés Lordy van der Bug, conocido como "el Tulipán" y empleado de Casa Fran (Lugones).

Olegario García, hostelero en Ribadesella y natural de Sotrondio, fue, sin duda, el escanciador más popular de los años noventa del siglo XX. Y también el más laureado. No en vano logró la cifra récord de 48 victorias absolutas en concursos, ostentando, además del de España, el título de campeón de Asturias de 1996. En noviembre de ese año, acompañado de otros conocidos escanciadores, fue el encargado de echar un culete a Felipe VI, entonces Príncipe de Asturias, durante los actos de entrega del "Premio ejemplar de Asturias" a la comunidad vecinal de Nava por su defensa de la cultura sidrera. Aquel día se inauguró el Museo de la Sidra.

El "reinado" del guineano Salvador Ondó se inició en 2014, con un primer título regional que repitió en 2016, 2017, 2018, 2022, 2024 y 2025, batiendo todos los récords y superando al "número dos" en el ranking de entorchados regionales, el dominicano Wilkin Aquiles, vencedor en las ediciones de 2012, 2013, 2021 y 2023. n