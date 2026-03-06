Villaviciosa adjudica las obras del comedor del CRA de Les Mariñes: el servicio estará listo para el inicio del curso que viene

La comunidad educativa del Colegio Rural Agrupado (CRA) de Les Mariñes, en Villaviciosa, va a ver cumplida una de sus principales reivindicaciones. El Ayuntamiento acaba de adjudicar las obras para habilitar un comedor escolar en la escuela de la sede de Quintes, con lo que, si no hay retrasos inesperados, el equipamiento estará en condiciones de entrar en funcionamiento en el inicio del próximo curso. A la vista de que en el actual edificio de la escuela no hay espacio suficiente para ello, la solución técnica adoptada consiste en acondicionar como comedor una parte del patio cubierto y el cuarto anexo que se viene utilizando como almacén.

Plazos

De acuerdo con el proyecto, cuyo plazo de ejecución se ha establecido en tres meses, el comedor tendrá capacidad para treinta usuarios, con una zona de office para el servicio de recepción y expedición de la comida servida por cátering, además de un cuarto de almacenamiento de productos, vestuario para trabajadores del servicio y aseo. Una vez que entre en servicio, los alumnos accederán al local desde el patio cubierto, que hará las veces de vestíbulo de entrada. Una mampara de cristal conectará visualmente el comedor y el patio, aportando amplitud e iluminación al conjunto. El acceso de servicio de cátering y de los trabajadores no afectará al de los alumnos.

Tercera escuelina

A la espera del que ya parece inminente inicio de las obras del comedor, el recinto escolar de Quintes tiene muy avanzados los trabajos para la que será la tercera escuelina del concejo, segunda en la zona rural maliayesa. Esta unidad dependerá de la escuela infantil de La Oliva, ubicada en la Villa, como ocurre ya con el aula de Venta les Ranes, abierta en septiembre de 2023.

Noticias relacionadas

La escuelina de Quintes consistirá en un aula mixta rural para un máximo de 18 niños y niñas. El equipamiento ocupará la mitad del espacio disponible en el patio cubierto, el mismo que será aprovechado para instalar el comedor escolar, con un vestíbulo de acceso en la zona de la fachada principal y un aparcamiento cubierto para los carritos infantiles en el soportal de la entrada actual al colegio.