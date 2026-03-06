Villaviciosa adjudica las obras del comedor del CRA de Les Mariñes: el servicio estará listo para el inicio del curso que viene
El equipamiento se habilitará en una parte del patio cubierto del colegio de Quintes, junto a la nueva escuelina
J. A. O.
La comunidad educativa del Colegio Rural Agrupado (CRA) de Les Mariñes, en Villaviciosa, va a ver cumplida una de sus principales reivindicaciones. El Ayuntamiento acaba de adjudicar las obras para habilitar un comedor escolar en la escuela de la sede de Quintes, con lo que, si no hay retrasos inesperados, el equipamiento estará en condiciones de entrar en funcionamiento en el inicio del próximo curso. A la vista de que en el actual edificio de la escuela no hay espacio suficiente para ello, la solución técnica adoptada consiste en acondicionar como comedor una parte del patio cubierto y el cuarto anexo que se viene utilizando como almacén.
Plazos
De acuerdo con el proyecto, cuyo plazo de ejecución se ha establecido en tres meses, el comedor tendrá capacidad para treinta usuarios, con una zona de office para el servicio de recepción y expedición de la comida servida por cátering, además de un cuarto de almacenamiento de productos, vestuario para trabajadores del servicio y aseo. Una vez que entre en servicio, los alumnos accederán al local desde el patio cubierto, que hará las veces de vestíbulo de entrada. Una mampara de cristal conectará visualmente el comedor y el patio, aportando amplitud e iluminación al conjunto. El acceso de servicio de cátering y de los trabajadores no afectará al de los alumnos.
Tercera escuelina
A la espera del que ya parece inminente inicio de las obras del comedor, el recinto escolar de Quintes tiene muy avanzados los trabajos para la que será la tercera escuelina del concejo, segunda en la zona rural maliayesa. Esta unidad dependerá de la escuela infantil de La Oliva, ubicada en la Villa, como ocurre ya con el aula de Venta les Ranes, abierta en septiembre de 2023.
La escuelina de Quintes consistirá en un aula mixta rural para un máximo de 18 niños y niñas. El equipamiento ocupará la mitad del espacio disponible en el patio cubierto, el mismo que será aprovechado para instalar el comedor escolar, con un vestíbulo de acceso en la zona de la fachada principal y un aparcamiento cubierto para los carritos infantiles en el soportal de la entrada actual al colegio.
- Un Antroxu de récord inunda Villaviciosa de color, música y diversión para todas las edades: descubre la lista completa de premiados
- Villaviciosa celebra este sábado un Antroxu con récord de participantes y premios: la guía para no perderse detalle
- Comienza la obra de mejora de la carretera entre Villaviciosa y Puente Agüera (Colunga), que costará 2,6 millones de euros
- Villaviciosa celebra los 200 años de la fundación de las Carmelitas Vedrunas: misa y chocolatada en el colegio San Rafael para honrar a Santa Joaquina
- Los vecinos exigen una rotonda en el acceso a Villaviciosa desde la autovía: 'Daría fluidez al tráfico y más seguridad
- Salvador Ondó, en el Olimpo de los escanciadores: el guineano se suma a los grandes echadores de la historia de Asturias
- Salvador Ondó amplía su leyenda: el 'rey del culete' recibe en Nava su séptimo título de campeón de Asturias de escanciado
- El centro de Villaviciosa contará con un hórreo del siglo XVI restaurado como nuevo aliciente turístico