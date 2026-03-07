Villaviciosa llora la muerte de Samuel González Díaz, figura clave en la defensa del azabache y la restauración de la iglesia de La Lloraza

Luto en Villaviciosa. El empresario y azabachero Samuel González Díaz falleció este sábado en Gijón a los 53 años dejando un profundo pesar entre todos los que le conocieron.

Persona muy conocida y apreciada en el concejo, entre quienes trasladaron sus condolencias, en nombre propio y en el de la Corporación, el alcalde, Alejandro Vega, quien destacó la labor de González "en la defensa del azabache, como azabachero, coleccionista e integrante de asociaciones en su defensa y promoción junto con María Pérez", fallecida en 2025.

González pertenecía a la empresa familiar Promociones y Construcciones José González S. A., fundada por su padre, José González González, también fallecido el año pasado. Deja pareja, Noelia Muslera Gallinal, y tres hermanos: José Enrique (Henry), Silvia y Juan Basilio, así como una sobrina, Daniela González Martínez.

El regidor también expresó su agradecimiento a González "por su papel para reivindicar la restauración de la iglesia románica de Santa Eulalia de La Lloraza, que finalmente logramos fuera restaurada por el Principado, hace dos años", destacó.

Noticias relacionadas

El empresario y azabachero será incinerado este domingo, día 8, en el tanatorio de Cabueñes, en Gijón. Después, tendrá lugar el funeral por su eterno descanso, que se oficiará en la iglesia parroquial de San Félix de Oles, en el nuevo templo, a las 18.00 horas.