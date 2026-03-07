Villaviciosa llora la muerte de Samuel González Díaz, figura clave en la defensa del azabache y la restauración de la iglesia de La Lloraza
El empresario falleció este sábado a los 53 años y será despedido este domingo, a las 18.00 horas, en la iglesia parroquial de San Félix de Oles
Luto en Villaviciosa. El empresario y azabachero Samuel González Díaz falleció este sábado en Gijón a los 53 años dejando un profundo pesar entre todos los que le conocieron.
Persona muy conocida y apreciada en el concejo, entre quienes trasladaron sus condolencias, en nombre propio y en el de la Corporación, el alcalde, Alejandro Vega, quien destacó la labor de González "en la defensa del azabache, como azabachero, coleccionista e integrante de asociaciones en su defensa y promoción junto con María Pérez", fallecida en 2025.
González pertenecía a la empresa familiar Promociones y Construcciones José González S. A., fundada por su padre, José González González, también fallecido el año pasado. Deja pareja, Noelia Muslera Gallinal, y tres hermanos: José Enrique (Henry), Silvia y Juan Basilio, así como una sobrina, Daniela González Martínez.
El regidor también expresó su agradecimiento a González "por su papel para reivindicar la restauración de la iglesia románica de Santa Eulalia de La Lloraza, que finalmente logramos fuera restaurada por el Principado, hace dos años", destacó.
El empresario y azabachero será incinerado este domingo, día 8, en el tanatorio de Cabueñes, en Gijón. Después, tendrá lugar el funeral por su eterno descanso, que se oficiará en la iglesia parroquial de San Félix de Oles, en el nuevo templo, a las 18.00 horas.
- Un Antroxu de récord inunda Villaviciosa de color, música y diversión para todas las edades: descubre la lista completa de premiados
- Villaviciosa celebra este sábado un Antroxu con récord de participantes y premios: la guía para no perderse detalle
- Salvador Ondó, en el Olimpo de los escanciadores: el guineano se suma a los grandes echadores de la historia de Asturias
- Los vecinos exigen una rotonda en el acceso a Villaviciosa desde la autovía: 'Daría fluidez al tráfico y más seguridad
- Salvador Ondó amplía su leyenda: el 'rey del culete' recibe en Nava su séptimo título de campeón de Asturias de escanciado
- Villaviciosa se prepara para la manifestación del 8M: la Policía Local anuncia medidas especiales de tráfico para el domingo
- El centro de Villaviciosa contará con un hórreo del siglo XVI restaurado como nuevo aliciente turístico
- Villaviciosa da la 'máxima transparencia' al nuevo PGOU: la comisión especial será retransmitida por las redes sociales y la web municipal