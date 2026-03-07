Villaviciosa se prepara para la manifestación del 8M: la Policía Local anuncia medidas especiales de tráfico para el domingo

El Ayuntamiento de Villaviciosa, a través de la Policía Local, ha informado de importantes restricciones de tráfico con motivo de la manifestación convocada por la Platafoma Asturias Feminista este domingo en Villaviciosa con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer.

La marcha se desarrollará entre las 12.30 y las 14.30 horas, aunque las afectaciones a la circulación se extenderán aproximadamente desde las 12.00 hasta las 15.30 horas, periodo durante el cual el tráfico quedará cortado en las calles incluidas en el recorrido y será desviado por itinerarios alternativos. La marcha partirá del parque del Pelambre y discurrirá por Ramón Rivero, Alejandro Casona, Habana, Doctor Pando Valle, Marqués de Villaviciosa, plaza del Ayuntamiento, Cervantes, Ramón del Valle y Víctor García de la Concha, para finalizar nuevamente en el parque del Pelambre.

Aparcamiento

Además, la Policía Local ha decretado la prohibición de estacionamiento entre las 08.00 y las 16.00 horas en los tramos afectados por la manifestación, que estarán debidamente señalizados. La medida también afecta a calles próximas dentro de la zona de influencia del recorrido.

Desde el Consistorio se recomienda especialmente a los vecinos con garajes en las vías afectadas —así como en vías cercanas como Lealtad, Manuel Bedriñana, Magdalena, Alfonso X el Sabio, Pidal Carniado, Gutiérrez de Hevia o Buenos Aires— que, en caso de necesitar el vehículo, lo retiren con antelación suficiente.

Tráfico

Asimismo, se prevé una alta concentración de vehículos en el casco urbano y en las entradas y salidas del municipio entre las 11.00 y las 16.00 horas, por lo que en determinados momentos la circulación podría ser muy lenta o incluso quedar temporalmente interrumpida.

La Policía Local recomienda planificar los desplazamientos con antelación y, en la medida de lo posible, evitar el centro urbano durante las horas señaladas