En Directo
En directo: El feminismo asturiano sale a la calle en la gran manifestación del 8M en Villaviciosa
La plataforma organizadora de la marcha dedica la concentración a las mujeres rurales
Se trata de una de las citas señaladas en el calendario. El 8 de marzo, Día de la Mujer, vive su gran colofón con la manifestación que desde las 12 y media del mediodía de hoy recorrerá las calles de Villaviciosa partiendo de la calle Ramón Rivero Solares.
Varios ayuntamientos han puesto autobuses gratuitos
Para garantizar que todo aquel que quiera pueda acudir a la gran manifestación del 8M que se empezará a celebrar en menos de media hora en Villaviciosa son varios los ayuntamientos que han puesto autobuses gratuitos para los vecinos. El de Mieres o el de Ribera de Arriba, entre otros.
Noé Menéndez
El acto institucional en Luanco
El acto institucional del día del 8 de Marzo tuvo lugar ayer en Luanco. "Hay que convencer a los paisanos que sin nosotras van de culo". Laura González, exeurodiputada y expresidenta de la Junta General del Principado, sintetizó en una frase el espíritu del 8M en Asturias. El Museo Marítimo de Luanco acogió el acto institucional en defensa de los derechos de las mujeres, donde Adrián Barbón, presidente del Principado, anunció una nueva ley de igualdad "que luchará contra la violencia digital y la prostitución". Además, se produjo un debate intergeneracional entre la política castrillonense y Eva Mejido, vicepresidenta del Telecable Hockey, donde ambas ofrecieron sus posturas sobre la actualidad y el futuro del feminismo.
Jimena Aller
Atascos para entrar en Villaviciosa
La entrada a Villaviciosa se está complicando. La gran afluencia de gente para la manifestación feminista ha generado ya los primeros atascos en las entradas a la villa. Los conductores aseguran que hay hasta seis kilómetros de atasco.
La manifestación, punta de lanza
La gran manifestación de hoy será una punta de lanza para todos los actos que se van a organizar en los próximos días (y los que ya han pasado) en Asturias estos días. Y es que el eco del 8M se dejará oír hasta bien entrado el mes de abril por toda Asturias. En Oviedo se han organizado varias actividades en torno al Día de la Muje estos días y aún continúan hasta el 15 de marzo con el taller itinerante "Culturízate por la igualdad" para los alumnos de los colegios de Primaria. En Gijón han lanzado una campaña divulgativa contra la desinformación y los discursos negacionistas, "Desmontando mitos, defendiendo la igualdad". Avilés ha programado en la Factoría Cultural la representación de "Luchadoras", una obra de teatro sobre la violencia contra las mujeres en México.
El acto, dedicado a la mujer rural
Este año las organizadores de la manifestación han decidido dedicarla a la mujer rural. El hecho de que la concentración se haya llevado a Villaviciosa responde, según las convocantes, a "una apuesta consciente por descentralizar la protesta y visibilizar que la reivindicación por la igualdad atraviesa todo el territorio autonómico".
El lema elegido este año es "Ni la teirra ni las mujeres somos territorios de conquista". Con él Asturias Feminista 8M ha querido expresar su apoyo y reconocimiento a las mujeres que viven y trabajan en los pueblos.
R. García
La gran manifestación, en Villaviciosa
Es la primera vez que la plataforma que organiza la marcha del 8 de Marzo en Villaviciosa. La marcha comenzará en la calle Ramón Rivero Solares y parece, a falta de media hora para que empiecen a llegar los participantes en la concentración, que la lluvia a respetar la gran manifestación, una de las citas más improtantes del año para el movimiento feminista astuirano y en la que está previsto que se den cita numerosos representantes políticos.
