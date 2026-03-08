Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

En Directo

En directo: El feminismo asturiano sale a la calle en la gran manifestación del 8M en Villaviciosa

La plataforma organizadora de la marcha dedica la concentración a las mujeres rurales

Manifestación del 8M en Gijón el año pasado.

Manifestación del 8M en Gijón el año pasado. / Ángel González

Se trata de una de las citas señaladas en el calendario. El 8 de marzo, Día de la Mujer, vive su gran colofón con la manifestación que desde las 12 y media del mediodía de hoy recorrerá las calles de Villaviciosa partiendo de la calle Ramón Rivero Solares.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un Antroxu de récord inunda Villaviciosa de color, música y diversión para todas las edades: descubre la lista completa de premiados
  2. Salvador Ondó, en el Olimpo de los escanciadores: el guineano se suma a los grandes echadores de la historia de Asturias
  3. Villaviciosa se prepara para la manifestación del 8M: la Policía Local anuncia medidas especiales de tráfico para el domingo
  4. Los vecinos exigen una rotonda en el acceso a Villaviciosa desde la autovía: 'Daría fluidez al tráfico y más seguridad
  5. Villaviciosa llora la muerte de Samuel González Díaz, figura clave en la defensa del azabache y la restauración de la iglesia de La Lloraza
  6. Salvador Ondó amplía su leyenda: el 'rey del culete' recibe en Nava su séptimo título de campeón de Asturias de escanciado
  7. El centro de Villaviciosa contará con un hórreo del siglo XVI restaurado como nuevo aliciente turístico
  8. Villaviciosa celebra este sábado un Antroxu con récord de participantes y premios: la guía para no perderse detalle

En directo: El feminismo asturiano sale a la calle en la gran manifestación del 8M en Villaviciosa

En directo: El feminismo asturiano sale a la calle en la gran manifestación del 8M en Villaviciosa

Transmitir a los jóvenes el legado feminista, una causa pendiente

Transmitir a los jóvenes el legado feminista, una causa pendiente

La Semana Santa de Villaviciosa ya tiene imagen: la Cofradía de Jesús Nazareno presenta el cartel de Eusebio Llorca

La Semana Santa de Villaviciosa ya tiene imagen: la Cofradía de Jesús Nazareno presenta el cartel de Eusebio Llorca

Villaviciosa llora la muerte de Samuel González Díaz, figura clave en la defensa del azabache y la restauración de la iglesia de La Lloraza

Villaviciosa llora la muerte de Samuel González Díaz, figura clave en la defensa del azabache y la restauración de la iglesia de La Lloraza

Villaviciosa se prepara para la manifestación del 8M: la Policía Local anuncia medidas especiales de tráfico para el domingo

Villaviciosa se prepara para la manifestación del 8M: la Policía Local anuncia medidas especiales de tráfico para el domingo

Villaviciosa adjudica las obras del comedor del CRA de Les Mariñes: el servicio estará listo para el inicio del curso que viene

Villaviciosa adjudica las obras del comedor del CRA de Les Mariñes: el servicio estará listo para el inicio del curso que viene

Salvador Ondó, en el Olimpo de los escanciadores: el guineano se suma a los grandes echadores de la historia de Asturias

Salvador Ondó, en el Olimpo de los escanciadores: el guineano se suma a los grandes echadores de la historia de Asturias

El centro de Villaviciosa contará con un hórreo del siglo XVI restaurado como nuevo aliciente turístico

Tracking Pixel Contents