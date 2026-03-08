En directo: El feminismo asturiano sale a la calle en la gran manifestación del 8M en Villaviciosa

El acto, dedicado a la mujer rural

Este año las organizadores de la manifestación han decidido dedicarla a la mujer rural. El hecho de que la concentración se haya llevado a Villaviciosa responde, según las convocantes, a "una apuesta consciente por descentralizar la protesta y visibilizar que la reivindicación por la igualdad atraviesa todo el territorio autonómico".

El lema elegido este año es "Ni la teirra ni las mujeres somos territorios de conquista". Con él Asturias Feminista 8M ha querido expresar su apoyo y reconocimiento a las mujeres que viven y trabajan en los pueblos.