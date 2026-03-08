La Semana Santa de Villaviciosa ya tiene imagen: la Cofradía de Jesús Nazareno presenta el cartel de Eusebio Llorca

La Semana Santa de Villaviciosa ya tiene imagen oficial. El cartel anunciador, obra de Eusebio Llorca Díez, presenta a Jesús Nazareno atado y coronado de espinas como figura central, envuelto en los tonos morados de la Pasión. Al fondo, se perfila el templo parroquial y la procesión, símbolo vivo de una tradición profundamente arraigada en la villa maliayesa. La obra destaca por su intensidad expresiva y su invitación al recogimiento en los días más significativos del calendario litúrgico.

Llorca pertenece al grupo “Niebla” y ha realizado numerosas exposiciones, tanto colectivas como individuales por toda Asturias y otros lugares de España desde 1980. Nacido en Bolaños de Campos (Valladolid), fijó su residencia en Gijón en 1975 .

El cartel de la Semana Santa. / LNE

Reconocida como Fiesta de Interés Turístico, la Semana Santa villaviciosina se celebrará entre el 29 de marzo y el 5 de abril, manteniendo un programa que combina solemnidad religiosa, patrimonio artístico y participación popular. Los orígenes documentados de la celebración se sitúan en 1668, con la fundación de la Cofradía del Santo Nombre de Jesús Nazareno, entidad que desde entonces organiza los actos procesionales.

Programa

El programa arranca el domingo de Ramos, con la bendición y la primera salida procesional. El martes tiene lugar la procesión del Silencio, el miércoles se celebra la procesión y el sermón del Encuentro en la plaza del Ancho, el jueves santo le llega el turno a la procesión del Calvario, el viernes tiene lugar el emblemático Desenclavo y el sábado recorre las calles la Soledad. Para finalizar, el Domingo de Resurrección se desarrolla la procesión del Resucitado con María.

Más allá del ámbito estrictamente religioso, la Semana Santa de Villaviciosa es también una manifestación cultural de gran valor patrimonial. Las imágenes procesionales, muchas de ellas de notable antigüedad, forman parte del legado artístico de la localidad. El Museo de la Semana Santa permite conocer de cerca esta riqueza histórica.

Durante esos días, la afluencia de visitantes genera un importante movimiento económico en la hostelería y el comercio local, reforzando el papel de la celebración como motor cultural y turístico del concejo. Con el cartel de 2026 como carta de presentación, Villaviciosa se prepara para vivir una nueva edición de su Semana Santa, en la que fe, tradición y sentimiento colectivo volverán a llenar de solemnidad las calles de la Villa.