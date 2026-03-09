Drones e Inteligencia artificial para el control de las pumaradas de sidra: un proyecto tecnológico permitirá anticipar el tamaño de las cosechas de manzana y su maduración

La estimación del momento óptimo de maduración y del volumen de cosecha de la manzana de sidra, tradicionalmente basada en muestreos manuales y cálculos aproximados, está a punto de dar un salto tecnológico gracias a PUMAR-IA, un proyecto de investigación industrial que aplica Inteligencia Artificial (IA) y técnicas avanzadas de teledetección al cultivo del manzano. La iniciativa está coordinada por el Clúster Smart City Asturias y cuenta con la participación del Clúster GAIA del País Vasco, la firma Drone by Drone y Forest4Future Ingeniería. Además, colaboran cosecheros de manzana, que aportan sus plantaciones y experiencia para la validación de la metodología en campo.

El proyecto, iniciado en agosto de 2025 y con una duración prevista de un año, está cofinanciado por el Ministerio de Industria y Turismo (MINTUR) a través de la línea de ayudas de apoyo a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras.

Satélites

En concreto, el proyecto PUMAR-IA analiza la capacidad de tecnologías como drones con sensores multiespectrales, escáneres terrestres e imágenes satelitales para capturar información de alta resolución a nivel de parcela y de árbol individual. Estos datos —espectrales, estructurales y ambientales— se integran en modelos predictivos basados en Inteligencia Artificial.

El objetivo es estimar con mayor precisión parámetros clave del ciclo productivo del manzano de sidra: desde la predicción del punto óptimo de maduración hasta la cuantificación anticipada de la cosecha o la detección temprana de posibles afecciones ambientales o fitosanitarias que puedan comprometer la producción.

Las pruebas se desarrollan en explotaciones de Asturias y el País Vasco, dos territorios con una fuerte tradición sidrera pero con condiciones agroclimáticas diferenciadas. Esta dualidad permitirá contrastar los resultados en contextos distintos y evaluar la escalabilidad del sistema en el conjunto del arco atlántico.

Sostenibilidad

Los promotores del proyecto subrayan que disponer de estimaciones más fiables permitirá a los productores planificar con mayor antelación la recolección, optimizar la contratación de mano de obra y mejorar la calidad del fruto destinado a la elaboración de sidra.

Más allá del cultivo del manzano, el proyecto se plantea como una experiencia piloto de digitalización aplicada al sector agroalimentario tradicional. La metodología desarrollada podría replicarse en otros cultivos y territorios, favoreciendo la transferencia tecnológica y la creación de nuevos servicios basados en datos para el ámbito agroforestal.

Con esta iniciativa, el sector sidrero busca situarse en la vanguardia de la agricultura de precisión, combinando tradición productiva y tecnologías avanzadas para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de las explotaciones.