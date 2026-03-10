El Ayuntamiento de Villaviciosa pondrá en servicio la nueva pista de pádel cubierta este mes, ha confirmado el gobierno municipal. Se trata del equipamiento habilitado el año pasado junto al frontón municipal de Les Caleyes y en la que se realizan obras para que cuente con una cubierta. El proyecto, que se ejecutan dentro del Plan de Sostenibilidad Turística de la Mancomunidad Comarca de la Sidra, con cargo a los fondos europeos Next Generation EU, tiene un coste de casi 80.000 euros.

El gobierno maliayés incidió en que "la mejora de las instalaciones de pádel era una demanda importante dadas las deficiencias con las que se construyó la pista junto a la piscina municipal en el mandato del PP" y que "ha hecho que durante todos estos años muchos vecinos de Villaviciosa y visitantes se tuvieran que desplazar a otras localidades para practicar este deporte que está en crecimiento tanto en aficionados como en fichas federativas"

La nueva instalación impulsada por la concejalía de Deportes tiene las medidas reglamentarias y se está ejecutando con materiales homologados, altamente resistentes a la corrosión. "La característica más destacada de la nueva pista es su diseño minimalista, que elimina por completo los pilares en las esquinas, lo que proporciona una visión panorámica de 360 grados, sin obstáculos visuales, tanto para los jugadores como para los espectadores", indican desde el Consistorio.

La estructura de la pista es de acero galvanizado, las paredes son de vidrio templado de seguridad y el césped artificial utilizado es el usado en torneos profesionales. Además, contará con sistema de iluminación Led de alta eficiencia proporciona una iluminación óptima en cualquier momento del día.

Mejoras en la gestión

Por otro lado, el gobierno municipal de Villaviciosa quiere impulsar un nuevo programa de gestión y modernización de las instalaciones deportivas, que ya está en elaboración. Incluirá, entre otras acciones, la modificación del reglamento municipal que las regula o la implantanción de un sistema de gestión integral de las reservas con herramientas tecnológicas para casos como el de la nueva pista de pádel, de tenis, nuevo rocódromo y otras.