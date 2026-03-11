El comercio de Villaviciosa inicia una nueva campaña de bonos de descuento para animar el consumo en vísperas de la Semana Santa

Nueva campaña promocional de la Asociación de Autónomos Comerciantes y Servicios de Villaviciosa (Acosevi). El colectivo pone en marcha la tercera edición de "Acobonos", iniciativa destinada a dinamizar la actividad comercial previa a la Semana Santa con bonos de descuento en medio centenar de establecimientos de comercio. En la pasada edición se beneficiaron un total de 660 clientes únicos en los diez días de duración de la campaña, que logró un impacto económico de 83.970,93 euros.

Esta nueva edición de Acobonos fue presentada este miércoles en el Ayuntamiento por el presidente de Acosevi, Ángel Ballina, la concejal Rocío Vega y Andrés Moreno, director de proyectos de Sentido Común, empresa local desarrolladora de la plataforma. "La campaña mantiene los 12.000 euros de presupuesto y la filosofía de ediciones anteriores, con la que están familiarizados tanto nuestros asociados como nuestros clientes", subrayó Ballina. Así, cualquier persona mayor de edad podrá obtener los bonos de cinco euros, de forma gratuita, a través de la web www.conocelavilla. Los descuentos se aplicarán en función del importe de la compra. En concreto, a partir de 25 euros y hasta 49,99 euros se podrá canjear un bono, aumentado a dos cuando el valor de la compra se sitúa entre 50 y 74,99 euros. En tickets superiores a este importe, se podrá canjear un máximo de tres bonos, alcanzado un descuento de quince euros.

Las bases de la campaña establecen que los clientes podrán disfrutar de un máximo de cuatro bonos activos a la vez y que caducarán diariamente. Para que el reparto sea lo más equitativo posible se ha establecido un límite de doce bonos caducados por cliente. Si una persona supera esta cantidad, no podrá obtener nuevos descuentos durante la promoción. En lo que respecta a los negocios, podrán canjearse un máximo de 200 bonos por tienda, siempre sujetos a la disponibilidad presupuestaria que se podrá consultar a través de la web.

Los negocios maliayeses que participan en la campaña de Acosevi son 10 y 20 Only Woman, Abibir Nature, Akragas, Almacenes Meana, Alyka, Audióptica Villavisión, Boutique Carmela, Café-Bar El Ancho, Café del Sol, Calzados La Más Barata, Calzados Ramón, Chocolat, Coral, Cueto&39;s Bike, Destápate Gastrobar, Dosimart, El Güertu, El Pasaje (Ferretería y Hogar), El Rincón de Titana, Estética Lna, Froky, Halcón Viajes, Icolor Imprenta Digital, Informática Villaviciosa, Inzu Concept Store, Joyería Argüelles, La Ballera Alimentación, La Carbonería, La Cebra Coronada, La Nena Joyas, La Viajera Sibarita, La Villa Automoción, Leti Moda Interior, Librería El Cascayu, Lucía Moda Infantil, Mensajer@s del arte, Milar Trisquel, MM Sport & Casual, Montse Moda, Muebles Valle, Nigrum Joyería Creativa, Nonna, Óptica Don Visión, Peludos, Perfumería Yaya, Pipa, Tamara Díaz, Té con Naranja, Tottishop y Uno Moda Hombre.