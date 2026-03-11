El Consejo de Mujeres de la Comarca de la Sidra entrega el premio 8M a Marisa Valle Roso por una obra basada en la "memoria colectiva, el feminismo y la conciencia social"

El Consejo de Mujeres de la Comarca de la Sidra ha entregado el Premio 8 de Marzo de este 2006 a la artista Marisa Valle Roso. Según el jurado, se trata de "una de las voces más singulares de la música asturiana contemporánea". "Marisa ha logrado transformar la tradición en un vehículo de memoria colectiva, feminismo y conciencia social. Su obra es un canto a la historia obrera, a las luchas feministas y a la fuerza de la tierra asturiana con canciones como "El tren de la libertad", un himno en defensa de los derechos de las mujeres o "Cenicientes del Carbón", que celebra el coraje de las mujeres durante la Huelgona del 62", añaden desde el Consejo de Mujeres.

Durante el acto se entregó también un accésit al IES de Infiesto por su proyecto de coeducación que implica a su comunidad educativa. El alumnado de 4º de la E.S.O. interpretó la perfomance "Necesitamos tu ayuda para romper nuestro silencio", de sensibilización de violencia de género.