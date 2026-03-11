El Consejo de Mujeres de la Comarca de la Sidra entrega el premio 8M a Marisa Valle Roso por una obra basada en la "memoria colectiva, el feminismo y la conciencia social"
El IES de Infiesto se llevó un accésit por su proyecto de coeducación
J. A. O.
El Consejo de Mujeres de la Comarca de la Sidra ha entregado el Premio 8 de Marzo de este 2006 a la artista Marisa Valle Roso. Según el jurado, se trata de "una de las voces más singulares de la música asturiana contemporánea". "Marisa ha logrado transformar la tradición en un vehículo de memoria colectiva, feminismo y conciencia social. Su obra es un canto a la historia obrera, a las luchas feministas y a la fuerza de la tierra asturiana con canciones como "El tren de la libertad", un himno en defensa de los derechos de las mujeres o "Cenicientes del Carbón", que celebra el coraje de las mujeres durante la Huelgona del 62", añaden desde el Consejo de Mujeres.
Durante el acto se entregó también un accésit al IES de Infiesto por su proyecto de coeducación que implica a su comunidad educativa. El alumnado de 4º de la E.S.O. interpretó la perfomance "Necesitamos tu ayuda para romper nuestro silencio", de sensibilización de violencia de género.
- En directo: Villaviciosa se llena para la gran manifestación feminista de Asturias que colapsa el tráfico y obliga a empezar con media hora de retraso
- Un multitudinario y diverso 8M desborda las calles de Villaviciosa y celebra a la mujer rural
- Salvador Ondó, en el Olimpo de los escanciadores: el guineano se suma a los grandes echadores de la historia de Asturias
- Villaviciosa llora la muerte de Samuel González Díaz, figura clave en la defensa del azabache y la restauración de la iglesia de La Lloraza
- Villaviciosa se prepara para la manifestación del 8M: la Policía Local anuncia medidas especiales de tráfico para el domingo
- Salvador Ondó amplía su leyenda: el 'rey del culete' recibe en Nava su séptimo título de campeón de Asturias de escanciado
- Villaviciosa pondrá en servicio la nueva pista de pádel cubierta este mes
- El centro de Villaviciosa contará con un hórreo del siglo XVI restaurado como nuevo aliciente turístico