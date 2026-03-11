Correos dedica a las pinturas de San Salvador de Priesca un sello conmemorativo dentro de su serie de patrimonio artístico
La oficina de la Villa desplazará el sábado a la localidad su estafeta para el acto de presentación organizado por Cubera
Vicente Alonso
La asociación Amigos del Paisaje de Villaviciosa, Cubera, organiza este sábado 14 de marzo la presentación del sello que Correos dedica a las pinturas del arte asturiano que se conservan en la iglesia de San Salvador de Priesca. Aunque su primer día de circulación será este jueves 12 y la oficina postal de Villaviciosa dispondrá de un matasellos conmemorativo, la asociación villaviciosina quiere darle la bienvenida a este nuevo sello en el propio barrio de La Quintana de Priesca con una propuesta que conjuga la filatelia con el patrimonio cultural del concejo.
A partir de las 12 de la mañana, los aficionados a la filatelia podrán adquirir en esta parroquia villaviciosina tanto los sellos como los sobres especiales editados por Correos, dentro de su serie Patrimonio Artístico, pues la oficina de Correos en Villaviciosa desplazará a Priesca su estafeta para la ocasión.
Para el público en general el arqueólogo José Antonio Fernández de Córdoba ofrecerá su experiencia en el seguimiento de los últimos trabajos de restauración llevados a cabo en el templo y explicará la importancia que para el arte asturiano tienen las pinturas que protagonizan la hoja bloque de Correos y el sello incluido en ella, que tendrá un valor postal de 6,47 euros
Además de la invitación a sus socios y a los vecinos de Priesca, que colaboran con la organización del evento, la actividad estará abierta a todo el público interesado en el patrimonio cultural y tenga curiosidad por rincones singulares como San Salvador de Priesca, buena muestra del arte asturiano rural.
