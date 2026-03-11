Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

De Los Lagos de Covadonga a Murcia, pasando por Granada, Zaragoza o León: la lista con los 53 restaurantes españoles que optan al premio Mejor Fabada del Mundo en Villaviciosa

La identidad de los veinte finalistas se dará a conocer el 7 abril y la gran final será el día 21 de ese mes en Villaviciosa

Foto de familia de los galardonados en la edición de 2025

Foto de familia de los galardonados en la edición de 2025

José A. Ordóñez

Villaviciosa

Medio centenar de restaurantes de diversos puntos de España, aunque con una abrumadora mayoría de asturianos, se disputarán el premio Mejor Fabada del Mundo de este año. El "jurado misterioso" visitará todos los locales que se ha incrito para desvelar la identidad de los veinte finalistas el martes 7 de abril. La gran final será en Villaviciosa el 21 de abril.

El certamen de este años incluye varias novedades. Así, se pondrá en marcha una central de reservas desde las que los comensales podrán saber dónde comer los platos a concurso y reservar mesa. Además, este año habrá "meseros", unos prismas que indicarán qué locales son candidatos al galardón para darles más visibilidad y promoción. La tercera novedad es que no podrán acceder a la final aquellos restaurantes que estén compitiendo en dos concursos de legumbres a la vez, ya sean fabes, verdinas, pote o garbanzos.

La lista de participantes es la siguiente:

Asturias

La Artesana (Posada de Rengos, Cangas del Narcea)

Casa Morán (Collanzo, Aller)

Casa Belarmino (Langreo)

Casa Carreño con Los Fogones de Dani (Avilés)

Casa Eladia (Villaviciosa)

Casa Pedro (Arriondas)

La Bayuca (El Caleyu, Soto de Ribera)

El Chigre 2.0 (Gijón)

El Dólar (Oviedo)

El Rincón de Adi (Oviedo)

El Torneiro (Villayón)

Floridita (Oviedo)

De Torres (Felechosa)

La Casona de la Montaña (Oviedo)

La Gitana (Gijón)

La Llosa (Oles, Villaviciosa)

La Montera Picona de Ramón (Gijón)

La Raíz 15 (La Raíz)

La Sauceda (Buelles)

La Senderuela (Proaza)

La Taberna TheWhiteBar (Mieres)

La Tabernilla de Oviedo (Oviedo)

Merendero Los Lagos (Lago Enol)

Nuevo Balbona (Pravia)

Tresali (Villaviciosa)

Doña Concha (Oviedo)

El Saúco (Gijón)

El Verano (Argüeru, Villaviciosa)

Gastrochigre (Gijón)

La Consistorial (Mieres)

La Posada de Bacus (Mieres)

Restaurante de Covadonga (Covadonga)

Michem (Villabona, Llanera)

Casa Paco (Pola de Siero)

Río Astur (Gijón)

Bedriñana (Villaviciosa)

El Cuetu (Gijón)

Román (Gijón)

Del Alba (Avilés)

Cubia (Oviedo)

Prida (Nava)

La Escollera (San Juan de la Arena)

Madrid

Adela Besteiro

Sidrería Arturo

La Tonada

Andalucía

El Chigrín (Granada)

Sabores de Patry (Granada)

Castilla-La Mancha

El Patio Lounge (Toledo)

Taberna Asturiana Zapico (Toledo)

Region de Murcia

Casa Menéndez (Águilas)

Aragon

De Rechupete (Zaragoza)

Cantabria

El Hostel and Co. (Santander)

Castilla y León

Entrepeñas (Geras de Gordón, León)

El jurado estará compuesto por un máximo de diez personas, entre las que estarán representados prestigiosos cocineros y críticos gastronómicos, que serán los encargados de probar y valorar todas las propuestas que se presenten a concurso.

Los criterios son los siguientes:

Estética o fase visual. Se valorará la disposición de los ingredientes en la cazuela, la ausencia de pieles de faba flotando, el colorido del plato y su atractivo desde el punto de vista visual (2 puntos).

Olor o fase olfativa. Se tendrá en cuenta los aromas que desprenda el guiso, su potencia y su capacidad de invitar a la degustación (1 punto) Caldo: que esté ligado, que no tenga excesivo azafrán o excesivo caldo de pollo, que sea gustoso y no demasiado gordo o denso (2 puntos)

Noticias relacionadas

Sabor y calidad de la faba. Comprende todos los parámetros relacionados con las sensaciones que se producen en la boca: que el sabor de la faba sea gustoso, con su justo punto de sal, que sea mantecosa, la ausencia de pieles molestas, que no sea harinosa, su entereza… (10 puntos)

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. En directo: Villaviciosa se llena para la gran manifestación feminista de Asturias que colapsa el tráfico y obliga a empezar con media hora de retraso
  2. Un multitudinario y diverso 8M desborda las calles de Villaviciosa y celebra a la mujer rural
  3. Salvador Ondó, en el Olimpo de los escanciadores: el guineano se suma a los grandes echadores de la historia de Asturias
  4. Villaviciosa llora la muerte de Samuel González Díaz, figura clave en la defensa del azabache y la restauración de la iglesia de La Lloraza
  5. Villaviciosa se prepara para la manifestación del 8M: la Policía Local anuncia medidas especiales de tráfico para el domingo
  6. Salvador Ondó amplía su leyenda: el 'rey del culete' recibe en Nava su séptimo título de campeón de Asturias de escanciado
  7. Villaviciosa pondrá en servicio la nueva pista de pádel cubierta este mes
  8. El centro de Villaviciosa contará con un hórreo del siglo XVI restaurado como nuevo aliciente turístico

De Los Lagos de Covadonga a Murcia, pasando por Granada, Zaragoza o León: la lista con los 53 restaurantes españoles que optan al premio Mejor Fabada del Mundo en Villaviciosa

De Los Lagos de Covadonga a Murcia, pasando por Granada, Zaragoza o León: la lista con los 53 restaurantes españoles que optan al premio Mejor Fabada del Mundo en Villaviciosa

El Consejo de Mujeres de la Comarca de la Sidra entrega el premio 8M a Marisa Valle Roso por una obra basada en la "memoria colectiva, el feminismo y la conciencia social"

El Consejo de Mujeres de la Comarca de la Sidra entrega el premio 8M a Marisa Valle Roso por una obra basada en la "memoria colectiva, el feminismo y la conciencia social"

Correos dedica a las pinturas de San Salvador de Priesca un sello conmemorativo dentro de su serie de patrimonio artístico

Correos dedica a las pinturas de San Salvador de Priesca un sello conmemorativo dentro de su serie de patrimonio artístico

Villaviciosa pondrá en servicio la nueva pista de pádel cubierta este mes

Villaviciosa pondrá en servicio la nueva pista de pádel cubierta este mes

Drones e Inteligencia artificial para el control de las pumaradas de sidra: un proyecto tecnológico permitirá anticipar el tamaño de las cosechas de manzana y su maduración

Un multitudinario y diverso 8M desborda las calles de Villaviciosa y celebra a la mujer rural

Un multitudinario y diverso 8M desborda las calles de Villaviciosa y celebra a la mujer rural

La gran manifestación feminista de Asturias llena Villaviciosa en una marcha por la igualdad y el "No a la guerra"

La gran manifestación feminista de Asturias llena Villaviciosa en una marcha por la igualdad y el "No a la guerra"

Transmitir a los jóvenes el legado feminista, una causa pendiente

Transmitir a los jóvenes el legado feminista, una causa pendiente
Tracking Pixel Contents