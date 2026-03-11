De Los Lagos de Covadonga a Murcia, pasando por Granada, Zaragoza o León: la lista con los 53 restaurantes españoles que optan al premio Mejor Fabada del Mundo en Villaviciosa
La identidad de los veinte finalistas se dará a conocer el 7 abril y la gran final será el día 21 de ese mes en Villaviciosa
José A. Ordóñez
Medio centenar de restaurantes de diversos puntos de España, aunque con una abrumadora mayoría de asturianos, se disputarán el premio Mejor Fabada del Mundo de este año. El "jurado misterioso" visitará todos los locales que se ha incrito para desvelar la identidad de los veinte finalistas el martes 7 de abril. La gran final será en Villaviciosa el 21 de abril.
El certamen de este años incluye varias novedades. Así, se pondrá en marcha una central de reservas desde las que los comensales podrán saber dónde comer los platos a concurso y reservar mesa. Además, este año habrá "meseros", unos prismas que indicarán qué locales son candidatos al galardón para darles más visibilidad y promoción. La tercera novedad es que no podrán acceder a la final aquellos restaurantes que estén compitiendo en dos concursos de legumbres a la vez, ya sean fabes, verdinas, pote o garbanzos.
La lista de participantes es la siguiente:
Asturias
La Artesana (Posada de Rengos, Cangas del Narcea)
Casa Morán (Collanzo, Aller)
Casa Belarmino (Langreo)
Casa Carreño con Los Fogones de Dani (Avilés)
Casa Eladia (Villaviciosa)
Casa Pedro (Arriondas)
La Bayuca (El Caleyu, Soto de Ribera)
El Chigre 2.0 (Gijón)
El Dólar (Oviedo)
El Rincón de Adi (Oviedo)
El Torneiro (Villayón)
Floridita (Oviedo)
De Torres (Felechosa)
La Casona de la Montaña (Oviedo)
La Gitana (Gijón)
La Llosa (Oles, Villaviciosa)
La Montera Picona de Ramón (Gijón)
La Raíz 15 (La Raíz)
La Sauceda (Buelles)
La Senderuela (Proaza)
La Taberna TheWhiteBar (Mieres)
La Tabernilla de Oviedo (Oviedo)
Merendero Los Lagos (Lago Enol)
Nuevo Balbona (Pravia)
Tresali (Villaviciosa)
Doña Concha (Oviedo)
El Saúco (Gijón)
El Verano (Argüeru, Villaviciosa)
Gastrochigre (Gijón)
La Consistorial (Mieres)
La Posada de Bacus (Mieres)
Restaurante de Covadonga (Covadonga)
Michem (Villabona, Llanera)
Casa Paco (Pola de Siero)
Río Astur (Gijón)
Bedriñana (Villaviciosa)
El Cuetu (Gijón)
Román (Gijón)
Del Alba (Avilés)
Cubia (Oviedo)
Prida (Nava)
La Escollera (San Juan de la Arena)
Madrid
Adela Besteiro
Sidrería Arturo
La Tonada
Andalucía
El Chigrín (Granada)
Sabores de Patry (Granada)
Castilla-La Mancha
El Patio Lounge (Toledo)
Taberna Asturiana Zapico (Toledo)
Region de Murcia
Casa Menéndez (Águilas)
Aragon
De Rechupete (Zaragoza)
Cantabria
El Hostel and Co. (Santander)
Castilla y León
Entrepeñas (Geras de Gordón, León)
El jurado estará compuesto por un máximo de diez personas, entre las que estarán representados prestigiosos cocineros y críticos gastronómicos, que serán los encargados de probar y valorar todas las propuestas que se presenten a concurso.
Los criterios son los siguientes:
Estética o fase visual. Se valorará la disposición de los ingredientes en la cazuela, la ausencia de pieles de faba flotando, el colorido del plato y su atractivo desde el punto de vista visual (2 puntos).
Olor o fase olfativa. Se tendrá en cuenta los aromas que desprenda el guiso, su potencia y su capacidad de invitar a la degustación (1 punto) Caldo: que esté ligado, que no tenga excesivo azafrán o excesivo caldo de pollo, que sea gustoso y no demasiado gordo o denso (2 puntos)
Sabor y calidad de la faba. Comprende todos los parámetros relacionados con las sensaciones que se producen en la boca: que el sabor de la faba sea gustoso, con su justo punto de sal, que sea mantecosa, la ausencia de pieles molestas, que no sea harinosa, su entereza… (10 puntos)
