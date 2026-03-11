Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Villaviciosa celebrará del 2 al 5 de abril una nueva edición de la Feria de Artesanía y Agroalimentación de Semana Santa

El evento tendrá lugar en la plaza de abastos de la capital maliayesa de jueves a domingo

Un puesto de venta en la edición del pasado año.

Un puesto de venta en la edición del pasado año.

José A. Ordóñez

José A. Ordóñez

Villaviciosa

Villaviciosa acogerá del 2 al 5 de abril una nueva edición de la Feria de Artesanía y Agroalimentación de Semana Santa, una cita que reunirá a artesanos y productores locales en el centro de la villa coincidiendo con uno de los periodos festivos con mayor afluencia de visitantes.

Durante cuatro jornadas, el público podrá recorrer distintos puestos dedicados a la artesanía tradicional y a los productos agroalimentarios de proximidad instalados en la plaza de abastos de la capital maliayesa. La feria ofrecerá una variada muestra de trabajos artesanos como cerámica, madera, textil, vidrio o joyería, así como una selección de alimentos elaborados por productores locales y regionales.

El horario de la feria será de 11:00 a 20:00 horas del 2 al 4 de abril, mientras que el último día, 5 de abril, permanecerá abierta de 11:00 a 14:30 horas.

El evento tiene como objetivo promover el consumo de productos de cercanía y dar visibilidad al trabajo de artesanos y pequeñas empresas del sector agroalimentario. Además, se convierte en un atractivo añadido para vecinos y visitantes que se acercan a la localidad durante las celebraciones de Semana Santa.

La feria se enmarca dentro de la programación festiva de estas fechas y busca dinamizar la actividad comercial y turística del municipio, ofreciendo un espacio de encuentro entre productores, artesanos y público.

Noticias relacionadas

Con esta iniciativa, Villaviciosa refuerza su apuesta por la promoción de la artesanía y los productos tradicionales, consolidando una cita que cada año reúne a numerosos visitantes interesados en la cultura, la gastronomía y las tradiciones locales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. En directo: Villaviciosa se llena para la gran manifestación feminista de Asturias que colapsa el tráfico y obliga a empezar con media hora de retraso
  2. Un multitudinario y diverso 8M desborda las calles de Villaviciosa y celebra a la mujer rural
  3. Salvador Ondó, en el Olimpo de los escanciadores: el guineano se suma a los grandes echadores de la historia de Asturias
  4. Villaviciosa llora la muerte de Samuel González Díaz, figura clave en la defensa del azabache y la restauración de la iglesia de La Lloraza
  5. Villaviciosa se prepara para la manifestación del 8M: la Policía Local anuncia medidas especiales de tráfico para el domingo
  6. Salvador Ondó amplía su leyenda: el 'rey del culete' recibe en Nava su séptimo título de campeón de Asturias de escanciado
  7. Villaviciosa pondrá en servicio la nueva pista de pádel cubierta este mes
  8. El centro de Villaviciosa contará con un hórreo del siglo XVI restaurado como nuevo aliciente turístico

Villaviciosa celebrará del 2 al 5 de abril una nueva edición de la Feria de Artesanía y Agroalimentación de Semana Santa

Villaviciosa celebrará del 2 al 5 de abril una nueva edición de la Feria de Artesanía y Agroalimentación de Semana Santa

De Los Lagos de Covadonga a Murcia, pasando por Granada, Zaragoza o León: la lista con los 53 restaurantes españoles que optan al premio Mejor Fabada del Mundo en Villaviciosa

De Los Lagos de Covadonga a Murcia, pasando por Granada, Zaragoza o León: la lista con los 53 restaurantes españoles que optan al premio Mejor Fabada del Mundo en Villaviciosa

El Consejo de Mujeres de la Comarca de la Sidra entrega el premio 8M a Marisa Valle Roso por una obra basada en la "memoria colectiva, el feminismo y la conciencia social"

El Consejo de Mujeres de la Comarca de la Sidra entrega el premio 8M a Marisa Valle Roso por una obra basada en la "memoria colectiva, el feminismo y la conciencia social"

Correos dedica a las pinturas de San Salvador de Priesca un sello conmemorativo dentro de su serie de patrimonio artístico

Correos dedica a las pinturas de San Salvador de Priesca un sello conmemorativo dentro de su serie de patrimonio artístico

Villaviciosa pondrá en servicio la nueva pista de pádel cubierta este mes

Villaviciosa pondrá en servicio la nueva pista de pádel cubierta este mes

Drones e Inteligencia artificial para el control de las pumaradas de sidra: un proyecto tecnológico permitirá anticipar el tamaño de las cosechas de manzana y su maduración

Un multitudinario y diverso 8M desborda las calles de Villaviciosa y celebra a la mujer rural

Un multitudinario y diverso 8M desborda las calles de Villaviciosa y celebra a la mujer rural

La gran manifestación feminista de Asturias llena Villaviciosa en una marcha por la igualdad y el "No a la guerra"

La gran manifestación feminista de Asturias llena Villaviciosa en una marcha por la igualdad y el "No a la guerra"
Tracking Pixel Contents