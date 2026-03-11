Villaviciosa celebrará del 2 al 5 de abril una nueva edición de la Feria de Artesanía y Agroalimentación de Semana Santa

Villaviciosa acogerá del 2 al 5 de abril una nueva edición de la Feria de Artesanía y Agroalimentación de Semana Santa, una cita que reunirá a artesanos y productores locales en el centro de la villa coincidiendo con uno de los periodos festivos con mayor afluencia de visitantes.

Durante cuatro jornadas, el público podrá recorrer distintos puestos dedicados a la artesanía tradicional y a los productos agroalimentarios de proximidad instalados en la plaza de abastos de la capital maliayesa. La feria ofrecerá una variada muestra de trabajos artesanos como cerámica, madera, textil, vidrio o joyería, así como una selección de alimentos elaborados por productores locales y regionales.

El horario de la feria será de 11:00 a 20:00 horas del 2 al 4 de abril, mientras que el último día, 5 de abril, permanecerá abierta de 11:00 a 14:30 horas.

El evento tiene como objetivo promover el consumo de productos de cercanía y dar visibilidad al trabajo de artesanos y pequeñas empresas del sector agroalimentario. Además, se convierte en un atractivo añadido para vecinos y visitantes que se acercan a la localidad durante las celebraciones de Semana Santa.

La feria se enmarca dentro de la programación festiva de estas fechas y busca dinamizar la actividad comercial y turística del municipio, ofreciendo un espacio de encuentro entre productores, artesanos y público.

Noticias relacionadas

Con esta iniciativa, Villaviciosa refuerza su apuesta por la promoción de la artesanía y los productos tradicionales, consolidando una cita que cada año reúne a numerosos visitantes interesados en la cultura, la gastronomía y las tradiciones locales.