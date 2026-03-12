Gema y Sil Fernández presentan este domingo en el teatro Riera el espectáculo poético y musical "Es medianoche en casi todo el cuerpo"

El espectáculo poético y musical de las hermanas Gema y Sil Fernández abrirá el programa local de “Asturias, Capital Mundial de la Poesía” este domingo día 15 de marzo, a las 19:00 horas, en el teatro Riera de Villaviciosa. La entrada será gratuita, con recogida en taquilla desde una hora antes del comienzo.

En este proyecto de Gema y Sil Fernández, titulado “Es medianoche en casi todo el cuerpo”, suben a escena los poemas de Gema Fernández desde un prisma muy particular, rompiendo deliberadamente las ideas preconcebidas sobre este tipo de recitales. Los textos son interpretados por su autora y proyectados al público mientras Sil, guitarra en mano, desgrana canciones perfectamente integradas en la atmósfera de cada poema.

Se trata de una travesía cargada de belleza, humor, reivindicación social, rabia y esperanza: un viaje lleno de vida. Dirigido a público adulto, el espectáculo ha sido programado por el Ayuntamiento de Villaviciosa en el marco del Circuito de Literatura del Principado de Asturias y forma parte de la agenda de actos del Día Mundial de la Poesía, una iniciativa que busca convertir el Principado de Asturias en epicentro de la creación poética cada primavera en torno al 21 de marzo.