El juego, antídoto contra la soledad no deseada en la Comarca de la Sidra

La Mancomunidad Comarca de la Sidra (Mancosi), a través de su programa para combatir la soledad no deseada ‘AbrazArte’ ha presentado un novedoso taller formativo que se impartirá los días 16 y 17 de este mes de marzo, dedicado al juego como herramienta eficaz en el abordaje de esta problemática social y comunitaria.

El coordinador del programa ‘AbrazArte’ y profesor de la Universidad de Oviedo, José Antonio Labra, avanza que la formación, que tiene como título "Innovación social y estrategias lúdicas para el encuentro. Construcción de vínculos en contextos de soledad no deseada’, arrancará el próximo lunes en el Hotel de Asociaciones de Santullano (Oviedo) con una sesión de cuatro horas dirigida a profesionales del sector educativo y sociosanitario, en la que los participantes adquirirán herramientas teórico-prácticas innovadoras para generar oportunidades de intervención comunitaria.

No solo los profesionales en activo tendrán la oportunidad de ahondar en las aplicaciones del juego a la soledad no deseada, los estudiantes universitarios también podrán conocer las ventajas de la experiencia lúdica en una sesión que se celebrará en la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos (Gijón), el próximo martes por la tarde.

“La formación surge de la idea de crear comunidad a través de la participación, generando espacios y vínculos entre personas”, reconoció Labra. “Vivimos en una sociedad individualista y fragmentada, con situaciones cronificadas a la que es importante dar respuesta a través de proyectos comunitarios en los que también se implica a la comunidad universitaria”, concluyó.

Ambos talleres estarán impartidos por el profesor Juan Pablo Bonetti. “Se trata de todo un referente en ludopedagogía, con amplia trayectoria en Europa y en América Latina, donde ejerció el papel de consultor de UNICEF Urugay en temáticas relacionadas con el juego”, señaló Alejandro García, presidente de la Asociación Los Glayus, entidad que colabora en las sesiones y que cuenta con una dilatada trayectoria en el uso del juego como herramienta de intervención social. “El juego tiene efectos positivos en todas las franjas de edad y, en estos talleres se enseñará a adaptarlo a personas que sufren soledad no deseada”, afirmó.

Como espacio de observación práctica y aplicación de los conocimientos adquiridos en los talleres, el programa incluye, a modo de broche, una actividad con adultos mayores de la Comarca de la Sidra, que se llevará a cabo el próximo miércoles por la tarde en la Casa de Cultura de San Julián de Bimenes.

En su intervención, el alcalde Aitor García, agradeció la elección de Bimenes para llevar a cabo esta práctica y, aprovechó para reivindicar la importancia de la zona rural como espacio en el que implementar programas que contribuyen a tejer comunidad. En este sentido, el presidente de la Mancomunidad Comarca de la Sidra, Juan Antonio González, destacó el carácter pionero del programa ‘Rompiendo Distancias’, “que identifica y propone actuaciones para dar respuesta a problemas intergeneracionales como la soledad no deseada”.

También quiso brindar su apoyo a la oferta formativa presentada, el Director General de Innovación y Cambio Social, José Antonio Garmón, que hizo alusión a la estrategia sobre soledad no deseada presentada por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.

AbrazArte es un proyecto enmarcado en el programa ‘Rompiendo distancias’ de la Mancomunidad Comarca de la Sidra que cuenta con una programación anual para combatir la soledad no deseada desde la participación comunitaria e intergeneracional a través de las artes. Entre sus actividades también se encuentra los festivales ‘Arte y Territorio’, que se celebrará en primavera en Villaviciosa y, ya en verano, ‘Escena’ llenará las calles y plazas de Cabranes de intervenciones artísticas fruto de la colaboración vecinal.