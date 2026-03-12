Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

El juego, antídoto contra la soledad no deseada en la Comarca de la Sidra

“El juego tiene efectos positivos en todas las franjas de edad y en estos talleres se enseñará a adaptarlo a personas que sufren soledad no deseada”, afirma Alejandro García, presidente de la Asociación Los Glayus

Por la izquierda, José Antonio Labra, José Antonio Garmón, Aitor García, Juan Antonio González y Alejandro García.

Por la izquierda, José Antonio Labra, José Antonio Garmón, Aitor García, Juan Antonio González y Alejandro García.

J. M. A.

Oviedo

La Mancomunidad Comarca de la Sidra (Mancosi), a través de su programa para combatir la soledad no deseada ‘AbrazArte’ ha presentado un novedoso taller formativo que se impartirá los días 16 y 17 de este mes de marzo, dedicado al juego como herramienta eficaz en el abordaje de esta problemática social y comunitaria.

El coordinador del programa ‘AbrazArte’ y profesor de la Universidad de Oviedo, José Antonio Labra, avanza que la formación, que tiene como título "Innovación social y estrategias lúdicas para el encuentro. Construcción de vínculos en contextos de soledad no deseada’, arrancará el próximo lunes en el Hotel de Asociaciones de Santullano (Oviedo) con una sesión de cuatro horas dirigida a profesionales del sector educativo y sociosanitario, en la que los participantes adquirirán herramientas teórico-prácticas innovadoras para generar oportunidades de intervención comunitaria.

No solo los profesionales en activo tendrán la oportunidad de ahondar en las aplicaciones del juego a la soledad no deseada, los estudiantes universitarios también podrán conocer las ventajas de la experiencia lúdica en una sesión que se celebrará en la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos (Gijón), el próximo martes por la tarde.

“La formación surge de la idea de crear comunidad a través de la participación, generando espacios y vínculos entre personas”, reconoció Labra. “Vivimos en una sociedad individualista y fragmentada, con situaciones cronificadas a la que es importante dar respuesta a través de proyectos comunitarios en los que también se implica a la comunidad universitaria”, concluyó.

Ambos talleres estarán impartidos por el profesor Juan Pablo Bonetti. “Se trata de todo un referente en ludopedagogía, con amplia trayectoria en Europa y en América Latina, donde ejerció el papel de consultor de UNICEF Urugay en temáticas relacionadas con el juego”, señaló Alejandro García, presidente de la Asociación Los Glayus, entidad que colabora en las sesiones y que cuenta con una dilatada trayectoria en el uso del juego como herramienta de intervención social. “El juego tiene efectos positivos en todas las franjas de edad y, en estos talleres se enseñará a adaptarlo a personas que sufren soledad no deseada”, afirmó.

Como espacio de observación práctica y aplicación de los conocimientos adquiridos en los talleres, el programa incluye, a modo de broche, una actividad con adultos mayores de la Comarca de la Sidra, que se llevará a cabo el próximo miércoles por la tarde en la Casa de Cultura de San Julián de Bimenes.

En su intervención, el alcalde Aitor García, agradeció la elección de Bimenes para llevar a cabo esta práctica y, aprovechó para reivindicar la importancia de la zona rural como espacio en el que implementar programas que contribuyen a tejer comunidad. En este sentido, el presidente de la Mancomunidad Comarca de la Sidra, Juan Antonio González, destacó el carácter pionero del programa ‘Rompiendo Distancias’, “que identifica y propone actuaciones para dar respuesta a problemas intergeneracionales como la soledad no deseada”.

También quiso brindar su apoyo a la oferta formativa presentada, el Director General de Innovación y Cambio Social, José Antonio Garmón, que hizo alusión a la estrategia sobre soledad no deseada presentada por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.

Noticias relacionadas

AbrazArte es un proyecto enmarcado en el programa ‘Rompiendo distancias’ de la Mancomunidad Comarca de la Sidra que cuenta con una programación anual para combatir la soledad no deseada desde la participación comunitaria e intergeneracional a través de las artes. Entre sus actividades también se encuentra los festivales ‘Arte y Territorio’, que se celebrará en primavera en Villaviciosa y, ya en verano, ‘Escena’ llenará las calles y plazas de Cabranes de intervenciones artísticas fruto de la colaboración vecinal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. En directo: Villaviciosa se llena para la gran manifestación feminista de Asturias que colapsa el tráfico y obliga a empezar con media hora de retraso
  2. Un multitudinario y diverso 8M desborda las calles de Villaviciosa y celebra a la mujer rural
  3. Salvador Ondó, en el Olimpo de los escanciadores: el guineano se suma a los grandes echadores de la historia de Asturias
  4. Villaviciosa llora la muerte de Samuel González Díaz, figura clave en la defensa del azabache y la restauración de la iglesia de La Lloraza
  5. Villaviciosa se prepara para la manifestación del 8M: la Policía Local anuncia medidas especiales de tráfico para el domingo
  6. Salvador Ondó amplía su leyenda: el 'rey del culete' recibe en Nava su séptimo título de campeón de Asturias de escanciado
  7. Villaviciosa pondrá en servicio la nueva pista de pádel cubierta este mes
  8. El centro de Villaviciosa contará con un hórreo del siglo XVI restaurado como nuevo aliciente turístico

El juego, antídoto contra la soledad no deseada en la Comarca de la Sidra

El comercio de Villaviciosa inicia una nueva campaña de bonos de descuento para animar el consumo en vísperas de la Semana Santa

El comercio de Villaviciosa inicia una nueva campaña de bonos de descuento para animar el consumo en vísperas de la Semana Santa

Villaviciosa celebrará del 2 al 5 de abril una nueva edición de la Feria de Artesanía y Agroalimentación de Semana Santa

Villaviciosa celebrará del 2 al 5 de abril una nueva edición de la Feria de Artesanía y Agroalimentación de Semana Santa

De Los Lagos de Covadonga a Murcia, pasando por Granada, Zaragoza o León: la lista con los 53 restaurantes españoles que optan al premio Mejor Fabada del Mundo en Villaviciosa

De Los Lagos de Covadonga a Murcia, pasando por Granada, Zaragoza o León: la lista con los 53 restaurantes españoles que optan al premio Mejor Fabada del Mundo en Villaviciosa

El Consejo de Mujeres de la Comarca de la Sidra entrega el premio 8M a Marisa Valle Roso por una obra basada en la "memoria colectiva, el feminismo y la conciencia social"

El Consejo de Mujeres de la Comarca de la Sidra entrega el premio 8M a Marisa Valle Roso por una obra basada en la "memoria colectiva, el feminismo y la conciencia social"

Correos dedica a las pinturas de San Salvador de Priesca un sello conmemorativo dentro de su serie de patrimonio artístico

Correos dedica a las pinturas de San Salvador de Priesca un sello conmemorativo dentro de su serie de patrimonio artístico

Villaviciosa pondrá en servicio la nueva pista de pádel cubierta este mes

Villaviciosa pondrá en servicio la nueva pista de pádel cubierta este mes

Drones e Inteligencia artificial para el control de las pumaradas de sidra: un proyecto tecnológico permitirá anticipar el tamaño de las cosechas de manzana y su maduración

Tracking Pixel Contents