Sidraturismo sensorial en Villaviciosa: la propuesta de un conocido llagar para descubrir los secretos de la bebida asturiana

El llagar de Sidra Castañón, en Villaviciosa, refuerza su apuesta por un sidraturismo más didáctico y sensorial con la organización de la Master Class “Los Secretos de la Sidra de Asturias”, una experiencia que se celebrará el sábado 28 de marzo, a las 11.00 horas, en sus instalaciones de Quintueles.

La propuesta va más allá de la visita convencional. Durante la jornada, los participantes recorrerán el llagar y accederán a espacios habitualmente reservados al trabajo diario, como la sala de depósitos donde reposa la cosecha de 2025. Allí, el enólogo Pedro Ramas y el maestro sidrero Alfonso Castañón ofrecerán una explicación práctica sobre el proceso de elaboración y dirigirán una cata directa desde tonel, que permitirá comparar la sidra en depósito con el producto ya embotellado.

El recorrido comenzará con una introducción a las instalaciones y a la Bodega Roxmut, para adentrarse después en el proceso de transformación de la manzana en sidra. El momento central llegará con la degustación comentada de la Sidra Primavera “Val de Boides”, amparada por la Denominación de Origen Protegida Sidra de Asturias, y concluirá con un brindis acompañado de aperitivo Roxmut, queso y embutido.

Desde la organización destacan que el objetivo es “acercar al público el trabajo que hay detrás de cada botella y poner en valor el conocimiento técnico y la tradición que sostienen la cultura sidrera”, una cultura que vive además un momento de especial reconocimiento tras su reciente declaración como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

La iniciativa se enmarca en la línea de actividades especiales que el llagar impulsa a lo largo del año para dinamizar la oferta turística en la Comarca de la Sidra, complementando las visitas guiadas regulares que se desarrollan de martes a viernes (13.00 y 17.00 horas) y los sábados (13.00 horas).

La Master Class está dirigida a mayores de 18 años y tiene un precio de 25 euros por persona. Las plazas son limitadas y las reservas deben formalizarse exclusivamente a través de la página web de Sidra Castañón, donde es posible consultar la disponibilidad en tiempo real.