La solución para La Barquerina, más cerca: abierto al plazo de alegaciones para que el nuevo deslinde de la ría de Villaviciosa este listo entre abril y mayo

Buenas noticias para La Barquerina. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico avanza con el expediente de modificación de la servidumbre de protección de la ría de Villaviciosa aprobado en abril de 2000, lo que permitirá legalizar la situación de un edificio con los pisos listos desde hace meses, pero que los compradores no pueden ocupar debido a que una denuncia por parte de la Demarcación de Costas lo sitúa dentro de la franja de servidumbre, al igual que otro inmueble habitado desde hace años y un solar del principal área de expansión urbanística de la capital maliayesa. Dentro de este proceso de regularización, el Ministerio ha abierto este jueves un periodo de información pública de un mes, para que cualquier persona interesada pueda examinar los planos que fijan la delimitación provisional del dominio público marítimo-terrestre y sus servidumbres, para formular las alegaciones que considere oportunas. Según fuentes municipales, tras este paso, el expediente puede quedar resuelto en abril o mayo.

El expediente está a disposición del público en las oficinas de la Demarcación de Costas tiene en la plaza de España de Oviedo y en la Subdirección General de Dominio Público Marítimo Terrestre, con sede en la plaza San Juan de la Cruz de Madrid. Adicionalmente, también se puede consultar la documentación en la página de participación pública de la Dirección General de la Costa y el Mar.

El Ayuntamiento de Villaviciosa ha solicitado al Jefe de la Demarcación de Costas en Asturias una aclaración técnica respecto a la propuesta de modificación, dado que tras los ajustes realizados por la Demarcación en la cartografía se precisa concretar el alcance de la afección en cada una de las tres parcelas.

El alcalde, Alejandro Vega, agradece al Ministerio y al Principado la "disposición para buscar una solución", destacando que "para nosotros, lo importante siempre ha sido dar una solución lo más rápida posible a los afectados y a las empresas y salvar el Plan Especial de La Barquerina"

A este respecto, el regidor maliayés destaca que se están cumpliendo todos los trámites legalmente necesarios y los plazos, estimados inicialmente en tres meses, tras la reunión celebrada el pasado 9 de febrero en Madrid. A ese encuentro asistieron la directora general del Ministerio, Ana María Oñoro Valenciano; la subdirectora general de Dominio Público Marítimo-Terrestre, Ainhoa Pérez Puyol; la directora general de Urbanismo del Principado, Laura López Díaz, y el propio Alejandro Vega.

En la citada reunión se analizaron los datos técnicos del Ministerio, confirmándose que es posible reducir la servidumbre de protección en la zona, por cumplirse los requisitos del Reglamento de Costas, hasta, aproximadamente, los 86 metros. Se trata de la vía más rápida y se basa en las mediciones realizadas sobre el terreno por el Ministerio.