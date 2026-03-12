Villaviciosa acoge este sábado un divertido taller de cocina para jóvenes: recetas de aprovechamiento y mucho ritmo
La sesión estará a cargo de Panduru, un taller sonoro y gastronómico que propone redescubrir el valor del pan duro
El Espacio Joven de Villaviciosa acogerá este sábado un taller de cocina dirigido a jóvenes y adolescentes en el que el pan será el ingrediente protagonista. La actividad, titulada "Kdamos con las manos en la masa", se celebrará a partir de las 18:30 horas y combinará gastronomía, música e historias en torno al aprovechamiento del pan duro.
El taller forma parte del programa gratuito de ocio juvenil impulsado por la Oficina Joven de Villaviciosa y está dirigido a participantes desde 1º de ESO hasta los 30 años. La propuesta pretende ofrecer un espacio creativo y participativo donde aprender recetas sencillas con pan, compartir experiencias y disfrutar de una actividad dinámica con ritmo musical.
La sesión estará a cargo de Panduru, un taller sonoro y gastronómico que propone redescubrir el valor del pan duro a través de diferentes elaboraciones culinarias y una experiencia sensorial que mezcla cocina y música.
Desde la organización destacan que este tipo de actividades buscan fomentar el ocio saludable, la creatividad y la convivencia entre jóvenes del concejo, además de promover hábitos de consumo responsables y el aprovechamiento de alimentos.
Las personas interesadas pueden obtener más información o inscribirse a través de la Oficina Joven de Villaviciosa en el teléfono 984 285 975 o mediante WhatsApp en el 684 610 088.
- En directo: Villaviciosa se llena para la gran manifestación feminista de Asturias que colapsa el tráfico y obliga a empezar con media hora de retraso
- Un multitudinario y diverso 8M desborda las calles de Villaviciosa y celebra a la mujer rural
- Salvador Ondó, en el Olimpo de los escanciadores: el guineano se suma a los grandes echadores de la historia de Asturias
- Villaviciosa llora la muerte de Samuel González Díaz, figura clave en la defensa del azabache y la restauración de la iglesia de La Lloraza
- De Los Lagos de Covadonga a Murcia, pasando por Granada, Zaragoza o León: la lista con los 53 restaurantes españoles que optan al premio Mejor Fabada del Mundo en Villaviciosa
- Villaviciosa se prepara para la manifestación del 8M: la Policía Local anuncia medidas especiales de tráfico para el domingo
- Villaviciosa pondrá en servicio la nueva pista de pádel cubierta este mes
- El centro de Villaviciosa contará con un hórreo del siglo XVI restaurado como nuevo aliciente turístico