Villaviciosa acoge este sábado un divertido taller de cocina para jóvenes: recetas de aprovechamiento y mucho ritmo

La sesión estará a cargo de Panduru, un taller sonoro y gastronómico que propone redescubrir el valor del pan duro

Un taller de Panduru en Gijón.

Un taller de Panduru en Gijón. / Marcos León

José A. Ordóñez

José A. Ordóñez

El Espacio Joven de Villaviciosa acogerá este sábado un taller de cocina dirigido a jóvenes y adolescentes en el que el pan será el ingrediente protagonista. La actividad, titulada "Kdamos con las manos en la masa", se celebrará a partir de las 18:30 horas y combinará gastronomía, música e historias en torno al aprovechamiento del pan duro.

El taller forma parte del programa gratuito de ocio juvenil impulsado por la Oficina Joven de Villaviciosa y está dirigido a participantes desde 1º de ESO hasta los 30 años. La propuesta pretende ofrecer un espacio creativo y participativo donde aprender recetas sencillas con pan, compartir experiencias y disfrutar de una actividad dinámica con ritmo musical.

La sesión estará a cargo de Panduru, un taller sonoro y gastronómico que propone redescubrir el valor del pan duro a través de diferentes elaboraciones culinarias y una experiencia sensorial que mezcla cocina y música.

Desde la organización destacan que este tipo de actividades buscan fomentar el ocio saludable, la creatividad y la convivencia entre jóvenes del concejo, además de promover hábitos de consumo responsables y el aprovechamiento de alimentos.

Las personas interesadas pueden obtener más información o inscribirse a través de la Oficina Joven de Villaviciosa en el teléfono 984 285 975 o mediante WhatsApp en el 684 610 088.

