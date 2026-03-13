La Cofradía de Jesús Nazareno de Villaviciosa celebra este sábado la asamblea anual con la captación de nuevos socios entre sus principales objetivos

La Cofradía de Jesús Nazareno de Villaviciosa afronta los preparativos de la ya inminente Semana Santa con el objetivo de reforzar su ya de por sí sólida base social. La hermandad maliayesa, que cuenta con alrededor de 1.500 socios, prepara una campaña de captación de cofrades que ler permitan rejuvenecerse. Será uno de los temas que se abordarán en la asamblea general ordinaria convocada para este sábado en el Museo de la Semana Santa. La reunión está convocada a las 11.30 horas en primera convocatoria y a las 12.00 en segunda. En el orden del día figuran la lectura y aprobación del acta anterior, el informe económico, la memoria del ejercicio, los nuevos proyectos y el turno de ruegos y preguntas.

La cofradía se encuentra ya inmersa en los preparativos de la Semana Santa, una celebración con una tradición de siglos y declarada Fiesta de Interés Turístico Regional. Entre los actos previos más destacados figura el pregón, previsto para el 28 de marzo, aunque la organización aún no ha confirmado quién será la persona encargada de pronunciarlo.

El anuncio de la asamblea y los preparativos de la celebración coinciden con la presentación del cartel anunciador de la centenaria Pasión maliayesa. Se trata de una obra de Eusebio Llorca Díez que presenta a Jesús Nazareno atado y coronado de espinas como figura central, envuelto en los tonos morados propios de la Semana Santa. Al fondo, se perfila el templo parroquial y la procesión, símbolo vivo de una tradición profundamente arraigada en la villa maliayesa. La obra destaca por su intensidad expresiva y su invitación al recogimiento en los días más significativos del calendario litúrgico.