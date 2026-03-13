Cubera se ve obligada a suspender la presentación del nuevo material filatélico sobre las pinturas de la iglesia de Priesca: Correos no envió los sellos a Villaviciosa

La asociación Amigos del Paisaje de Villaviciosa, Cubera, se ha visto obligada a suspender el acto previsto para este sábado a mediodía en Priesca como presentación del sello que Correos dedica a las pinturas del arte asturiano que se conservan en la iglesia de San Salvador.

A pesar de los esfuerzos de la oficina local de Correos, a mediodía de este viernes no habían llegado los sellos y el material filatélico que se pone en circulación con el lanzamiento de los nuevos sellos. "A Gijón sí han llegado algunas unidades de manera simbólica, pero no sabemos qué ha pasado con el lote solicitado para Villaviciosa. A lo largo de la próxima semana trataremos de disponer de más información y reprogramar la actividad en la medida de nuestras posibilidades", afirma Ángel Valle, presidente de Cubera.

La idea inicial, que ha tenido que ser pospuesta, era que, partir de las 12.00 de la mañana de este sábado, los aficionados a la filatelia pudieran adquirir en Priesca tanto los sellos como los sobres especiales editados, dentro de su serie Patrimonio Artístico, pues la oficina de Correos en Villaviciosa iba a desplazar a Priesca su estafeta.

Además, para el público en general el arqueólogo José Antonio Fernández de Córdoba tenía previsto ofrecer su experiencia en el seguimiento de los últimos trabajos de restauración llevados a cabo en el templo prerrománico de Priesca y explicar la importancia que para el arte asturiano tienen las pinturas que protagonizan la hoja bloque de Correos y el sello incluido en ella, que tendrá un valor postal de 6,47 euros.

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Ante la situaciòn generada con los sellos, Cubera ha decidido cancelar las actividades previstas para este sábado.