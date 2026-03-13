"La manzana de los vientos": Villaviciosa culmina la última intervención en el parque Ballina con un exclusivo mural de suelo
La obra del arquitecto local Iván Paniceres supone un homenaje a la cultura sidrera y se completará con otro elemento para identificar el concejo
"La manzana de los vientos", un mural de suelo de diseño exclusivo y obra del arquitecto local Iván Paniceres Corrales, culmina la última intervención del gobierno local de Villaviciosa en el parque Ballina de la capital maliayesa, en la que también se ha incluido la sustitución del aviario. La obra representa la característica rosa de los vientos, pero con una manzana en el centro como símbolo de Villaviciosa, lo que supone un nuevo guiño a la cultura sidrera y a la condición del concejo como "capital manzanera de España".
"Se pretende que sea un elemento más de atracción, muy simbólico, para vecinos y visitantes. La intención es completarlo con algún otro elemento, con la denominación de Villaviciosa, para que sirva para sacar fotografías de recuerdo", subrayan desde el gobierno municipal. "La manzana de los vientos" incluye los cuatro puntos cardinales, señalando las direcciones en las que se encuentran Oviedo, Gijón, Nava, la playa de Rodiles, el puerto de Lastres y Cabranes.
La obra, que está ejecutando la empresa local Ignea, entra ahora en su recta final y pretende recuperar los valores originales del parque, sin modificar trazados ni alterar la vegetación existente.
Alejandro Vega, alcalde de Villaviciosa, destaca que desde su equipo de gobierno "venimos desarrollando un plan de mejoras de un espacio emblemático, para devolverle el valor histórico que tiene y como elemento simbólico y de atracción turística". "Ahora, damos un paso más con este elemento muy simbólico, que complementa el importante parque escultórico que se ha ido conformando sobre la manzana y la cultura sidrera".
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