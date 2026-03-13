El teatro amateur tomará Villaviciosa en primavera: el festival del Ateneo Obrero reunirá en mayo a grupos de diversos puntos de España
Los grupos asturianos "Contraste" y "La Capacha" comparte cartel con compañías de Madrid, Palancia, Toledo
El Ateneo Obrero de Villaviciosa, en colaboración con el Ayuntamiento, organiza durante el próximo mes de mayo el III Festival Nacional de Teatro Amateur, una cita cultural que reunirá en la localidad a varias compañías procedentes de diferentes puntos de España.
Bajo el lema "Mayo de Teatro en el Ateneo", el festival ofrecerá cuatro representaciones teatrales que se celebrarán los sábados del mes de mayo. El objetivo de esta iniciativa es fomentar la actividad cultural, apoyar al teatro amateur y acercar al público de Villaviciosa una programación variada y de calidad.
El programa comenzará el sábado 9 de mayo con la representación de "Incendios", a cargo de las compañías Cachivache y Ninguna Parte Teatro, procedentes de Palencia.
La segunda función tendrá lugar el sábado 16, cuando la compañía La Capacha, de Gijón, presentará la obra "Ninette y un señor de Murcia", una conocida comedia del dramaturgo Miguel Mihura.
El sábado 23, el grupo local Teatro Contraste, de Villaviciosa, subirá al escenario con la obra “Purgatorio”.
El festival se cerrará el sábado 30 de mayo con la representación de "Madrid 19-67", a cargo de Paraskenia Teatro, procedente de Talavera (Toledo).
Con esta tercera edición, el festival se consolida como una de las citas culturales destacadas de la primavera en Villaviciosa, ofreciendo al público la oportunidad de disfrutar del talento y la creatividad de compañías de teatro amateur de distintos lugares del país.
