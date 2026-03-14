Nava liderará el proyecto educativo para niños y jóvenes de la Red Europea de Ciudades de la Manzana y la Sidra, a la que se incorpora Villaviciosa

La Comarca de la Sidra de Asturias se afianza dentro de la Red Europea de Ciudades de la Manzana y la Sidra. Además de la reciente incorporación de Villaviciosa a la entidad, el Ayuntamiento de Nava va a participar activamente en el proyecto CiderEU, iniciativa internacional impulsada desde Gijón y que involucra a seis países de la UE con el objetivo de proteger, promover y transmitir la cultura vinculada al cultivo de la manzana y la producción sidrera.

La iniciativa, enmarcada en el programa europeo y financiada por Bruselas conecta a diez municipios de España, Francia, Italia, Portugal, Eslovenia y República Checa en una red de cooperación centrada en el patrimonio cultural rural, la participación ciudadana, la igualdad de género y la sostenibilidad. En Asturias, además de Villaviciosa y Nava, forman parte de la red Gijón y Cangas de Onís.

Dentro del proyecto general, Nava tendrá un papel destacado como coordinadora del paquete de trabajo dedicado a la educación y la participación juvenil. Bajo el título "Sembrando el futuro: educación para la juventud", el concejo impulsará actividades educativas dirigidas a estudiantes de diferentes edades, con el objetivo de acercar a las nuevas generaciones la cultura agrícola europea y el valor del patrimonio rural. El programa estará adaptado a tres grupos de edad. Para los más pequeños, de entre seis y diez años, se organizarán juegos y dinámicas creativas relacionadas con la manzana, la naturaleza y el medio rural. El alumnado de once a catorce años participará en debates y talleres sobre igualdad, sostenibilidad y alimentación saludable, mientras que los jóvenes de entre quince y dieciocho años desarrollarán proyectos relacionados con la innovación rural, el turismo sostenible y las políticas medioambientales.

Patrimonio de la Humanidad

El proyecto CiderEU se desarrolla en un momento especialmente significativo para la sidra asturiana, tras el reconocimiento de su cultura como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la Unesco, un hito que ha reforzado su visibilidad internacional.A lo largo de dos años se celebrarán encuentros internacionales, talleres, exposiciones y eventos en distintos países europeos. Además, se organizarán tres grandes reuniones internacionales en Italia, República Checa y España, en las que se intercambiarán experiencias y se presentarán los resultados del proyecto.

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Gijón será el escenario del evento final del proyecto, coordinado por la Fundación Asturies XXI, en el que se presentarán los resultados de los dos años de trabajo conjunto entre las ciudades participantes. Este encuentro se celebrará coincidiendo con la tradicional Fiestas de la Sidra de la ciudad de 2027 y reunirá a representantes institucionales, productores y asociaciones de los países europeos participantes. Durante ese evento se elaborará, además, una declaración conjunta de buenas prácticas destinada a promover políticas rurales más sostenibles e inclusivas en Europa, así como a reforzar la cooperación entre territorios vinculados a la cultura de la manzana y la sidra.