Villaviciosa completa ocho años de crecimiento en población, empleo y actividad económica

Villaviciosa se colocó de nuevo en 2025 como uno de los municipios de mayor dinamismo de Asturias. Así lo certifican los datos oficiales de crecimiento que suma ya 8 años consecutivos en registros tanto de población, como de creación de empleo, crecimiento de población activa, actividad económica, renta por habitante, creación de empresas y reducción el paro.

El Padrón de Habitantes cerrado a fecha 1 de enero 2025 con la cifra de 15.783 supuso un nuevo récord, al sumar 154 nuevos empadronados al récord de 15.629 habitantes del año anterior. Este dato volvió a situar a Villaviciosa, como el municipio con más población de la comarca oriental, por delante de Llanes, y supone la mayor cifra de población desde hace 45 años

Villaviciosa, ha encadenado su octavo año de crecimiento consecutivo, rompiendo la tendencia de pérdida de población que se había mantenido desde el año 2013, y ello a pesar del efecto de la construcción de la autovía. Desde ese año, Villaviciosa ha logrado sumar 1.175 nuevos vecinos al padrón. Esta tendencia se incrementó tras la pandemia, en el año 2021, y la continuidad en el crecimiento parece confirmar que el concejo está logrando compensar la alta mortalidad que deriva del alto índice de envejecimiento, con nuevos vecinos que trasladan la residencia a Villaviciosa. Y es que a la fecha de este artículo, la cifra oficial de población de Villaviciosa marca un nuevo récord de 15.813 habitantes.

Este crecimiento en población, se ha dejado notar a su vez en crecimiento de todos los parámetros económicos de Villaviciosa, en términos de creación de empleo y actividad económica. Así por ejemplo, los últimos datos disponibles de SADEI (2022) confirma un crecimiento de la Renta familiar disponible por habitante de los 15.634€ en 2014 hasta los 21.083 euros.

Carlos Paniceres y Alejandro Vega, en la presentación del balance de gestión del año de los servicios de la Antena Cameral. | Cedida a LNE

Estos datos positivos de Villaviciosa, fueron resaltados recientemente por el Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Oviedo, Carlos Paniceres, junto al Alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, al presentar el balance de gestión del año de los servicios de la Antena Cameral, servicio se apoyo a las empresas y emprendedores que el Ayuntamiento de Villaviciosa puso en marcha por primera vez en el concejo, en 2023.

El Alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega Riego, que llegó al cargo en julio de 2015, expresó "satisfacción pues después de muchos años de caída de la población, este gobierno que lleva 10 años en esta responsabilidad, lleva 8 de crecimiento". Indicó que "ahora necesitamos responder a esta nueva realidad, con el nuevo plan general de urbanismo, logrando suelo para vivienda protegida asequible para los jóvenes, promover y facilitar la rehabilitación en el casco histórico, la ampliación de los núcleos rurales y conseguir suelo industrial para el asentamiento de empresas que consoliden esta tendencia". Pero si quiso poner el foco en "el problema general de despoblamiento de los pueblos, aunque se esté viendo ya crecimiento en muchas parroquias de la zona rural". En este sentido, resaltó que "Villaviciosa es el décimo municipio más extenso de Asturias, y mantiene los problemas de despoblación del resto de las zonas rurales, agravados por muchos años de falta de atención a servicios básicos como el abastecimiento y el saneamiento, y falta de recursos propios para atender esas necesidades".

El nuevo reto de lograr el primer plan general urbanístico del concejo

Tras muchos años de bloqueos y falta de avances, en las próximas semanas Villaviciosa, podrá lograr la aprobación inicial de su primer plan general urbanístico. El municipio, no ha logrado este objetivo en democracia, por conflictos de intereses de los sucesivos gobiernos conservadores que dominaron la escena política hasta 2025.

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Según avanza el gobierno local el nuevo plan plantea un crecimiento moderado, basado en captar nuevos residentes y la consolidar la residencia permanente derivada de la transformación progresiva de viviendas secundarias en principales. Para atender esta previsión, el Plan plantea una necesidad de 5.452 viviendas nuevas, que sumadas al parque existente, sitúa la capacidad residencial global del concejo en 18.698 viviendas.