La Comarca de la Sidra ejecutó 88 contratos con cargo al Plan Turístico: estas han sido las principales actuaciones

La Mancomunidad de la Comarca de la Sidra cierra este mes de marzo su Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, estrategia integral orientada a transformar el modelo turístico del territorio hacia un sistema más sostenible, innovador, competitivo y digital. Con una dotación económica de 3,3 millones de euros, el plan ha impulsado un total de 88 contratos, distribuidos en diez líneas de actuación y que abarcan proyectos de infraestructuras, eficiencia energética, digitalización, movilidad sostenible, mejora del patrimonio cultural y promoción turística.

Los trabajos para cubrir la pista de pádel de Villaviciosa. | A. V.

Entre las últimas intervenciones en marcha, ya en su recta final, figuran la rehabilitación de la muralla medieval de Villaviciosa y la recuperación del hórreo de Bedriñana, notable ejemplar del siglo XVI que ha sido restaurado para su instalación en pleno centro de la capital maliayesa.

Todas las actuaciones se enmarcan entre los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que persiguen la modernización y competitividad del sector turístico en España en torno a cuatro ejes estratégicos: transición verde y sostenible, mejora de la eficiencia energética, transición digital y competitividad.

Uno de los proyectos con mayor volumen de actuaciones dentro del plan de la Comarca de la Sidra ha sido el denominado "Puebla Maliayo 5.0. Turismo cultural en la capital manzanera", que concentra una treintena de contratos vinculados a intervenciones de recuperación patrimonial, mejora de espacios públicos, equipamientos culturales y nuevas infraestructuras turísticas. Entre las obras destacan la iluminación monumental de recursos turísticos, la creación de la smart plaza de La Manzanera, la construcción de un skate park, la rehabilitación de los restos de la muralla medieval, la restauración del hórreo de Bedriñana, la recuperación del parque histórico Ballina o la mejora de la accesibilidad a la Casa de los Hevia. Además, en este capítulo se incluyeron los proyectos para la regulación de la movilidad y accesibilidad en el casco histórico de Villaviciosa y la creación de una plataforma web interpretativa.

Eficiencia energética

Otra de las líneas de actuación destacadas ha sido "A la luz del manzano", orientada a impulsar una estrategia de autonomía energética en instalaciones públicas. En este apartado se han incluido proyectos de eficiencia energética y energías renovables en equipamientos deportivos, culturales y turísticos de varios municipios de la comarca, mediante la instalación de iluminación led, sistemas fotovoltaicos, luminarias energéticamente eficientes o mejoras de iluminación artística en recursos turísticos como la cueva de San Pedrín (Sariego) o el núcleo de Torazu (Cabranes). También se han llevado a cabo actuaciones en infraestructuras como los centros deportivos y feriales de Bimenes y Colunga, o en la vía peatonal que conecta Colunga con la playa de La Griega.

El plan también impulsó la mejora del patrimonio natural y del turismo activo a través de la línea "Sidractiva. Adecuación de sendas y caminos naturales", con ocho contratos destinados a mejorar la accesibilidad y adecuación de rutas y entornos naturales. Es el caso de Peñacabrera, en Cabranes, los entornos turísticos de la sierra de Peñamayor en Nava o la senda fluvial del Viacaba, también en Cabranes. A estas actuaciones se suma la instalación de mobiliario urbano para mejorar los espacios verdes y la experiencia de los visitantes.

En el ámbito del turismo itinerante, el proyecto "Una vuelta a la manzana" permitió la creación de áreas de descanso y servicios para autocaravanas en los municipios de Bimenes y Villaviciosa. Esta línea sumó seis contratos, que incluyen la redacción de los proyectos técnicos, la ejecución de las obras y la dirección facultativa de las actuaciones, con el objetivo de mejorar la acogida de este segmento turístico al alza en los concejos de la comarca.

El plan también apostó por la movilidad turística sostenible a través del proyecto "Trasiegu", con cuatro contratos vinculados a Lastres y Tazones para mejorar la movilidad, la accesibilidad y la gestión de flujos turísticos en dos de los enclaves más visitados del territorio.

Recepción de visitantes

La transformación digital ha sido otro de los pilares del plan. En ese ámbito, se desarrollan iniciativas como "Eco-Smart Offices", con tres contratos destinados a la modernización de los centros de recepción de visitantes de Nava, Colunga y Villaviciosa, mediante reformas de los espacios y la incorporación de soluciones tecnológicas para mejorar la atención al visitante. Asimismo, la línea "Tecno centros turísticos", con seis contratos, impulsó la renovación tecnológica de los contenidos expositivos del Museo de la Sidra de Nava y de la muestra dedicada a Carlos V en la Casa de los Hevia en Villaviciosa.

El plan de la mancomunidad incorporó también una estrategia de promoción turística y marketing digital, con campañas de posicionamiento en buscadores, producción de materiales promocionales, elaboración del plan estratégico de marketing turístico y campañas de comunicación digital. Estas acciones buscan reforzar la visibilidad de la Comarca de la Sidra como destino turístico sostenible y de calidad.

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En paralelo, el plan contempló actuaciones de planificación, evaluación y seguimiento, con dos contratos destinados al análisis y monitorización de los proyectos de infraestructuras y a la elaboración del Plan Estratégico de Turismo de la Comarca de la Sidra 2030, documento que orientará el desarrollo del territorio en los próximos años.