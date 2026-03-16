Una constelación de estrellas Michelín para elegir la Mejor Fabada del Mundo: Villaviciosa presenta el evento en Madrid

El Ayuntamiento de Villaviciosa presentó este lunes en Madrid las Jornadas de les Fabes y el concurso a la Mejor Fabada del Mundo, cuya gran final se celebrará el próximo 21 de abril en la capital maliayesa.

"Os esperamos a todos en Villaviciosa y en sus restaurantes", aseguró Rocío Vega, concejala de Desarrollo Local, quien también destacó como "desde su creación, el concurso impulsó mucho las jornadas, ambos crecen de la mano". "Hay que proteger el producto de calidad para hacer esta fabada", añadió.

Cándido Antonio Sánchez, secretario de la Cofradía de Amigos de les Fabes, destacó que "gracias a este concurso y a los cocineros asturianos hemos conseguido que un plazo humilde como es la fabada esté presente en algunos de los mejores restaurantes del mundo".

El jurado misterioso se encuentra actualmente, y hasta el próximo 5 de abril, visitando todos los establecimientos participantes, repartidos por todo el país, para decidir cuáles de ellos pasan a la final. El sabor, el aroma, la calidad de la faba y el compango o la estética son algunos de los puntos calificados para realizar esa primera criba.

El jurado estará integrado, entre otros, por los cocineros Esther Manzano (Casa Marcial, tres Estrellas Michelin), Pedro Morán (Casa Gerardo, una Estrella Michelin), Isaac Loya (Real Balneario de Salinas,una Estrella Michelin) Luis Alberto Martínez (Casa Fermín), Joaquina Rodríguez (Casa Chema, 2 veces vencedora del certamen) y Gregorio García (Oleum), así como por los expertos Juan Antonio Duyos, Marcos Grana (director de Área Asturias de Makro) y David Fernández-Prada (Gustatio).

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El concurso La Mejor Fabada del Mundo está organizado por el Ayuntamiento de Villaviciosa y la empresa de eventos gastronómicos Gustatio, con el patrocino de la Viceconsejería de Turismo del Principado de Asturias, la IGP Faba Asturiana, el Grupo El Gaitero, Embutidos Naveda, Tierrina Vaqueira, Makro y la web de reservas Restaurantic.