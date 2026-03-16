La presentación del nuevo PGOU de Villaviciosa por el equipo redactor se verá en directo este miércoles por la web y las redes municipales

Dando un paso más en las medidas de transparencia introducidas por el gobierno local de Villaviciosa, la sesión extraordinaria de la comisión especial en la que se presentará el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que se celebra a partir de las cinco de la tarde de este miércoles se emitirá a través de la web y las redes sociales municipales, a fin de que pueda ser seguida por cualquier persona interesada.

Será una sesión en la que el equipo redactor del PGOU hará una presentación del documento de aprobación inicial ante la Comisión Especial de Planificación Territorial y Urbanística, Ambiental y Cambio climático, compuesta, por técnicos municipales, la representación de todos los grupos políticos del Ayuntamiento y la participación de los colectivos vecinales representados en la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAAVVI), que fue creada a principios del pasado mandato socialista (2019-2023), con la finalidad, entre otras competencias, de hacer seguimiento de la contratación y tramitación del nuevo PGOU.

Tras la aprobación inicial, en el mes de abril se publicará el anuncio en el BOPA y se abrirá así un plazo de dos meses para presentación de alegaciones por los vecinos y colectivos. El gobierno local tiene previsto habilitar medios para la información pública en los horarios que se indicarán, y realizar varias acciones de participación y difusión

Noticias relacionadas

El Alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega Riego, señalo que con esta iniciativa "Damos un paso más en las medidas de transparencia en la tramitación del PGOU que hemos mantenido desde el principio, y ahora cualquier vecino podrá seguir y consultar después la sesión de presentación, además del pleno de debate y aprobación. El urbanismo siempre fue oscuro bajo los largos años de gobierno del PP de Villaviciosa, y como estamos demostrando con hechos, eso también ha cambiado”