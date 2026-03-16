La Semana Santa de Villaviciosa estrenará este año unas andas para el paso de Jesús Nazareno

Ya falta poco para la celebración de la Semana Santa y Villaviciosa se prepara para unas jornadas muy especiales. El día 28 tendrá lugar la ceremonia del pregón y la presentación oficial del cartel anunciador, obra del acuarelista Eusebio Llorca, pero antes, este sábado, en la iglesia parroquial se procederá a la bendición de la gran novedad que ha preparado la cofradía local para la Pasión de este año. Se trata de unas nuevas andas para el venerado paso de Jesús de Nazareno.

También este sábado se presentará el programa, que arranca el domingo de Ramos, día 29, con la bendición y la primera salida procesional. El martes 31 tendrá lugar la procesión del Silencio; el miércoles 1 de abril se celebrará la procesión y el sermón del Encuentro en la plaza del Ancho; el jueves santo, 2 de abril, le llegará el turno a la procesión del Calvario; el viernes santo, será el emblemático Desenclavo, y el sábado recorrerá las calles la procesión de La Soledad. Para finalizar, el Domingo de Resurrección, día 5 de abril, se desarrolla la procesión del Resucitado con María.

Con casi cuatro siglos de historia, la cofradía, que cuenta con alrededor de 1.500 socios, mantiene viva una tradición profundamente arraigada que ha convertido la Semana Santa maliayesa en una de las celebraciones religiosas más antiguas del norte de España, con orígenes documentados en 1668. La cita está declarada como Fiesta de Interés Turístico del Principado de Asturias.

El cartel anunciador, obra de Eusebio Llorca Díez, presenta a Jesús Nazareno atado y coronado de espinas como figura central, envuelto en los tonos morados de la Pasión. Al fondo, se perfila el templo parroquial y la procesión, símbolo vivo de una tradición profundamente arraigada en la villa maliayesa. La obra destaca por su intensidad expresiva y su invitación al recogimiento en los días más significativos del calendario litúrgico.