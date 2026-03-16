Villaviciosa prepara un intenso programa de actos para celebrar por todo lo alto el Día Mundial de la Poesía
El comercio local se incorpora este año a la iniciativa con el plan literario "La Villa en verso"
El Ayuntamiento de Villaviciosa, fundador de la iniciativa "Asturias Capital Mundial de la Poesía", ha elaborado un interesante programa con motivo de la celebración de su día. Como preludio, el pasado domingo tuvo lugar una actuación con versos y guitarra de Gema y Sil Fernández en el teatro Riera.
Los actos centrales tendrán lugar en la plaza de la Poesía el viernes 20, a las 12.00 horas, con el III Recital Poético del Ayuntamiento de Villaviciosa. Poetas, alumnado del IES Víctor García de la Concha y del Colegio San Rafael y la Asociación Raitana participarán en el encuentro literario que conducirá la concejala de Cultura, Reyes Ugalde Tuero. El encuentro será abierto al público.
El movimiento asociativo de Villaviciosa también participará en esta iniciariva. Así, Rovigo, en Quintueles, volverá a ser escenario del V Recital Poético que organizan los colectivos vecinales San Clemente de Quintueles y La Rasa de Rovigo, en colaboración con el Ayuntamiento. Será el domingo 22, a las 12 30 horas.
Por su parte, la Asociación de Autónomos Comerciantes y Servicios de Villaviciosa (ACOSEVI) se incorpora este año al programa con la iniciativa "La Villa en verso". Participarán Boutique Carmela, Café del Sol, El Pasaje (Ferretería y Hogar), Estética Lna, Icolor Imprenta Digital, La Mar de Azabache, Lucía Moda, Maremagnum, Mondo Manzana, Montse Moda y Té con naranja. Para la ocasión, se han seleccionado poemas de escritores vinculados con la localidad, como Xosé Caveda y Nava, Alejandro Casona o Agustín A. Biscayar, así como de otros autores universales entre los que destacan Adam Zagajewski, Antonio Machado, Emily Dickinson, José Hierro y Antonio Machado.
Reyes Ugalde destacó la importancia de un evento que crece cada año. "Con este programa, Villaviciosa se suma de manera destacada al evento Asturias Capital Mundial de la Poesía, una iniciativa cultural promovida por Graciano García que hace de Asturias un referente lírico, en coincidencia con el Día Mundial de la Poesía de la Unesco", señaló la edil.
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