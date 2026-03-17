La producción de sidra de mesa cayó a dos mil botellas en 2025: el balance anual de la DOP

La sidra natural filtrada, también conocida como de mesa, no acaba de cuajar en el mercado pese a estar amparada por el sello de calidad de la Denominación de Origen Protegida (DOP). El año pasado marcó un récord negativo con una producción de tan solo dos mil botellas, lo que supuso ocho mil unidades menos respecto a las salidas de los llagares asturianos en las campañas de 2023 y 2024. Sometida a un proceso de filtrado y estabilización que hace que no necesite ser escanciada, este tipo de sidra tiene en estos momentos en el mercado tres marcas. Dos son de Villaviciosa. La otra, de Siero.

La natural filtrada es uno de los tres tipos de sidra que se elaboran dentro de la DOP, junto a la tradicional de escanciar y la natural espumosa. Se concibe como un producto para competir en los restaurantes con los vinos blancos, ya que no es necesario escanciarla. Según las notas de cata del Consejo Regulador de la Denominación, presenta un "tono amarillo alimonado con verdes y dorados, incluye microburbujas, es limpia y brillante y luce aromas con notas frutales, vegetales y florales". Se sirve en copa, a una temperatura que oscile entre 8 y 10 grados.

Frente al flojo comportamiento de la sidra filtrada, la memoria de 2025 que acaba de publicar el consejo regulador de la denominación de origen confirma una ligera recuperación de la especialidad natural espumosa, que había batido récords de elaboración durante los años de la pandemia, para caer de forma considerable justo después. Los datos oficiales estiman en 108.000 las contraetiquetas facilitadas por la DOP durante el pasado ejercicio, lo que supone unas once mil más que en 2024. El récord se estableció en 2021, cuando se pusieron en el mercado 156.000 botellas. Las marcas de sidra natural espumosa que se venden bajo el sello de la denominación de origen son El Gaitero, Emilio Menéndez, Poma Aurea, Pumarina, Prau Monga, Ramos del Valle Brut Nature, Solaya Espumosa y Valle, Ballina y Fernández.

Mientras la sidra natural filtrada sufre para encontrar su sitio en los restaurantes y la espumosa trata de explotar al máximo su indudable calidad, la especialidad natural de escanciar acogida a la DOP batió en 2025 su récord de contraetiquetas, con un total de 4,9 millones de botellas. La previsión es que se rompa muy pronto la barrera de los cinco millones, sobre todo si se tiene en cuenta que este año empezarán a elaborar dentro de la denominación de origen tres nuevos llagares, con lo que ya serán 34 las empresas adscritas a una marca que también suma más cosecheros y más pumaradas que nunca.

Como viene siendo habitual, la memoria anual de la DOP está acompañada de una carta del presidente del consejo regulador al sector. En este caso, Jorge García, que ha cumplido su primer ejercicio al frente del organismo, resalta que la distinción de la cultura sidrera asturiana como Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco "está teniendo una transcendencia externa importante" y confía en que a partir del plan estratégico diseñado por el Principado a partir de ese logro "se crearán oportunidades de crecimiento".

Entre los objetivos del sector, García cita "potenciar el cultivo del manzano de sidra, valorando el trabajo de los cosecheros en un marco estable y con unos precios razonables, continuar insistiendo con las ayudas de medio rural para la manzana DOP y seguir trabajando en ayudas a las nuevas plantaciones". "Necesitamos hacer las pumaradas rentables y plantar para asegurar un futuro de crecimiento para la denominación", añade el presidente del consejo.

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"Con la sidra natural espumosa tenemos un gran potencial y una gran oportunidad en la alta y media restauración, ya que es un producto natural, asturiano, de calidad, con baja graduación alcohólica y con buenos maridajes", subraya García, optimista ante el futuro. "Nos queda camino por recorrer, pero cada vez hay una mayor aceptación del consumo de artículos con denominación de origen, gracias al aumento de la sensibilidad hacia productos como la única sidra elaborada con manzana asturiana", concluye.