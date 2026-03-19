Oles abrirá el calendario festivo estival de Villaviciosa con Les Flores: parrillada popular y verbena para empezar

Las Fiestas de les Flores volverán a situar Oles en el centro del calendario festivo maliayés, con una nueva edición que se celebrará del 29 de mayo al 1 de junio. La cita, dedicada a la Virgen de la Salud, está considerada además como el arranque simbólico de la temporada de celebraciones estivales en el concejo de Villaviciosa, especialmente en la zona costera de Les Mariñes.

Aunque la organización aún no ha desvelado el programa completo, ya se conoce un avance de la jornada inaugural, que marcará el inicio de cuatro días de actividad. El viernes 29, las fiestas comenzarán a las 21.30 horas con una parrillada popular, una propuesta que en los últimos años se ha consolidado como uno de los principales puntos de encuentro para vecinos y visitantes, reforzando el carácter comunitario del evento.

Verbena

La primera noche festiva continuará a las 23.30 horas con la verbena, que contará con la actuación de las formaciones Galilea y Discoastur, en una apuesta por la música en directo que sigue siendo uno de los pilares de las celebraciones en el medio rural asturiano.

Las Fiestas de les Flores forman parte de un calendario especialmente intenso en Villaviciosa, donde la llegada del buen tiempo da paso a un encadenamiento de celebraciones parroquiales. En este contexto, la cita de Oles no solo destaca por su arraigo, sino también por su papel como pistoletazo de salida de la temporada festiva, anticipando semanas de romerías, verbenas y encuentros vecinales en distintos puntos del concejo.

Mercado tradicional

A ello se suma la intensa actividad que la zona mantiene durante el verano, con iniciativas consolidadas como el mercado tradicional de Oles, una cita que recrea oficios, gastronomía y ambientación de época, reforzando el atractivo turístico y etnográfico de les Mariñes y complementando la oferta festiva más allá de estas primeras celebraciones.

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A la espera de que se dé a conocer el resto del programa, la edición de 2026 mantiene los elementos que han definido históricamente esta celebración: tradición religiosa, convivencia vecinal y una oferta lúdica centrada en la gastronomía y la música.