Villaviciosa prevé la creación de 1,2 millones de metros cuadrados de suelo industrial con el nuevo Plan General

El Plan General de Ordenación (PGO) de Villaviciosa que está a punto de aprobar inicialmente el Pleno recoge la catalogación de 1.268.830 metros cuadrados de superficie destinada a actividades económicas en diferentes puntos del concejo. Según destacan fuentes del gobierno local, la medida supondrá "un paso cualitativo para un municipio que carece de suelo industrial y para empresas, al margen de las ya implantadas". "Nos hemos ha marcado como directriz lograr suelo industrial viable y garantizar la ampliación de las actividades empresariales existentes", añaden los portavoces municipales.

Los redactores del nuevo planeamiento presentaron este miércoles sus líneas generales en el transcurso de una sesión de la comisión especial creada para seguir su tramitación, retransmitida en directo por la web y las redes municipales con el objetivo de dar la máxima transparencia al proceso.

Tal y como pusieron de manifiesto sus autores, el nuevo PGO plantea un crecimiento demográfico "moderado, basado en la captación de nuevos residentes y en la consolidación de la residencia permanente derivada de la transformación progresiva de viviendas secundarias en principales". La previsión establece una población proyectada de 16.700 habitantes en el horizonte de 2035, con una población residente potencial de 20.985 habitantes. Para atender esta previsión, tal y como ya se había informado previamente, el documento plantea una necesidad de 5.420 viviendas nuevas. Sumadas al parque existente, la capacidad residencial global del concejo alcanzaría las 18.666 viviendas.

La clasificación del suelo en el municipio queda establecida en 1.305.554 metros cuadrados de suelo urbano, 2.088.431 de urbanizable y 270.290.048 de no urbanizable.

La distribución de la capacidad máxima de nuevas viviendas prioriza el crecimiento interno en los núcleos ya consolidados y el refuerzo del sistema rural. De este modo, el suelo urbano consolidado incorpora una capacidad de 644 viviendas; el urbano no consolidado, 382; el urbanizable sectorizado, 382, y el no urbanizable de núcleo rural, 4.012 viviendas, lo que representa la mayor expectativa de crecimiento residencial del municipio.

De esta forma, el suelo urbano albergaría 1.026 viviendas nuevas, 644 en suelo urbano consolidado y 382 en suelo urbano no consolidado, mientras que el suelo urbanizable alcanzaría las 382 nuevas viviendas, lo que hace un total en el suelo urbano y urbanizable de 1.408. El número de viviendas en núcleo rural será de 4.012

La cifra asignada a los núcleos rurales responde a los criterios establecidos en la normativa urbanística, que limitan el número máximo de nuevas viviendas a un valor igual o inferior al parque preexistente de cada núcleo, preservando la morfología tradicional y la capacidad.

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Actualmente, con las normas de 1997, hay 207 núcleos rurales. Con la propuesta de PGO se crean 73 nuevos núcleos, lo que haría un total de 280. "De este modo, se aborda una de los carencias y errores de las anteriores normas que dejaron fuera de la categoría de núcleos rurales donde se puede edificar a muchos núcleos de los pueblos que lo eran y no fueron recogidos", indican los portavoces municipales.