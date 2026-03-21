La Comarca de la Sidra planta cara a la soledad no deseada a través del juego: "Nos permite encontrarnos con otras personas"

La Mancomunidad Comarca de la Sidra, a través de su programa para combatir la soledad no deseada (AbrazArte), muestra el potencial del juego como herramienta para relacionarse de forma efectiva en una sociedad como la actual, marcada por el individualismo. Lo hace de la mano de todo un referente en ludopedagogía como es el profesor Juan Pablo Bonetti, quien, llegado desde su Uruguay natal, ha impartido el taller "Innovación social y estrategias lúdicas para el encuentro. Construcción de vínculos en contextos de soledad no deseada", con sesiones dirigidas a profesionales del sector sociosanitario y a estudiantes universitarios que han tenido una gran acogida. De hecho, más de cien personas se familiarizaron con esta novedosa estrategia, que pudieron poner en práctica con adultos mayores de la Comarca de la Sidra, observando excelentes resultados. Tal y como explicó el profesor Bonetti, “hemos conseguido crear una comunidad efímera a través del juego, lo que nos ha permitido encontrarnos con otras personas”.

Networking

Psicólogos, trabajadores y educadores sociales, docentes y personal sanitario participaron en la sesión dirigida a profesionales celebrada en el Hotel de Asociaciones Santullano de Oviedo, que les permitió adquirir herramientas de gran utilidad en su día a día, por ejemplo, conectar a través de los gestos. Además, el taller favoreció el networking y el intercambio de conocimiento entre profesionales del sector sociosanitario. "Las técnicas que hemos puesto en práctica nos han permitido reconectar con nuestro yo de la infancia, favoreciendo la cohesión grupal a través del juego", señaló la psicóloga comunitaria Sara Suárez.

Además, la aplicación del juego a la soledad no deseada despertó gran interés entre la comunidad educativa. Más de setenta estudiantes de la Universidad de Oviedo, procedentes de los Grados de Psicología, Logopedia y Trabajo Social se dieron cita en la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos para conocer de primera mano la estrategia que abandera el profesor Bonetti y que permite reforzar el autoconcepto positivo y el sentimiento de utilidad de forma lúdica. “Es fundamental que nuestro alumnado tenga contacto con actividades, métodos y técnicas para fomentar dinámicas de grupo que permitan eliminar distancias sociales”, reconoció el profesor del Grado de Trabajo Social, Ignacio Fradejas-García.

Entrenamiento de la memoria

El broche a las sesiones lo puso una actividad con adultos mayores de la Comarca de la Sidra, en la que participaron alrededor de una treintena de usuarios de los programas de la Soledad no deseada de Nava y de Bimenes, así como del grupo de entrenamiento de la memoria de la localidad yerbata, que pudieron experimentar en primera persona los beneficios del juego. Creatividad, naturalidad y espontaneidad fueron las protagonistas de una sesión que no quiso perderse el alcalde de Bimenes, Aitor García, que no dudó en sumarse a este encuentro intergeneracional a través del juego. “Estos talleres son de gran ayuda para que las personas que vivimos solas podamos relacionarnos”, resumió Armando Franco, de Nava, que disfrutó de una tarde de risas, canciones y bailes.

“La formación surge de la idea de crear comunidad a través de la participación, generando espacios y vínculos entre personas”, reconoció José Antonio Labra, coordinador del programa "AbrazArte" y profesor de la Universidad de Oviedo, que se mostró muy satisfecho por la acogida y los resultados obtenidos con este taller que contó con la colaboración de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, la Universidad de Oviedo -a través de la alianza Ingenium y de la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos-, el ayuntamiento de Bimenes y la Asociación Los Glayus.

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Rompiendo distancias

"AbrazArte" es un proyecto enmarcado en el programa "Rompiendo distancias" de la Mancomunidad Comarca de la Sidra que cuenta con una programación anual para combatir la soledad no deseada desde la participación comunitaria e intergeneracional a través de las artes. Entre sus actividades también se encuentra los festivales "Arte y Territorio", que se celebrará en primavera en Villaviciosa y, ya en verano, "Escena" llenará las calles y plazas de Cabranes de intervenciones artísticas fruto de la colaboración vecinal.