El Nazareno de Villaviciosa saldrá en procesión con nuevas andas tras más de 50 años porteado a hombros: "Nos han gustado mucho"

La Semana Santa de Villaviciosa llega con novedades. La cita es ya Fiesta de Interés Turístico Regional pero aspirará formalmente a contar con la declaración de carácter nacional, avanzó este sábado el alcalde, Alejandro Vega. Lo hizo durante el entrañable y emotivo acto celebrado en la iglesia parroquial de Santa María para dar a conocer, entre otras cosas, las nuevas andas que estrenará el Nazareno. La imagen, que ha sido portada a hombros en los últimos 50 años, tiene ya sus nuevas parihuelas a las que aún les falta un detalle, unas incrustaciones de azabache que se colocarán más adelante.

"Dejé la madera pintada de negro con unos tornillos para que se puedan sustituir fácilmente esas piezas por las originales de azabache", explicó el artesano José Antonio Pérez, de Zamora, quien mantiene una vinculación muy estrecha con el concejo desde que hizo su primer trabajo en 2008 para la Cofradía de Jesús Nazareno. El artesano, que ha hecho seis piezas para la Semana Santa de Villaviciosa, también comentó que la estructura lleva un armazón interior de aluminio, que "aporta mayor ligereza".

Las andas fueron bendecidas por el párroco, Celestino Riesgo, para quien esta será su primera Semana Santa en la villa. El sacerdote quedó encantado con el resultado del trabajo de Pérez, al igual que la Cofradía, cuyo tesorero, Héctor Fresno, también alabó: "Nos han gustado mucho y estamos muy contentos". Las andas muestran un detallado trabajo de la madera, en la que el artesano se ha empleado a lo largo de más de dos años.

La salida del Nazareno con sus nuevas andas también sorprendió y dejó fascinado al público presente, que no dudó en tomar fotografías y vídeos de la obra de Pérez. "Todas se llevan una parte importante de mí y siempre intento que no sean algo independiente al grupo o imagen que portan, que tengan una vinculación. En este caso, en el altillo, hay un cordón dorado que es el eslabón que engancha la imagen y las andas, estoy muy contento y deseando que en la villa también lo estén", afirmó.

La bendición contó con rezos y agua bendita sobre la talla, que saldrá en procesión el Miércoles Santo. A las 20.45 horas lo hará desde el templo parroquial hasta la plaza del Ancho, donde tendrá lugar el Sermón del Encuentro a cargo del párroco. Este será uno de los actos centrales de la Semana Santa de Villaviciosa.

Declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional

Durante su intervención en el acto, el regidor destacó el apoyo constante a las actividades y conservación del patrimonio de la Cofradía, la ampliación del Museo de la Semana Santa, y anunció que presentarán esta emblemática celebración maliayesa para que sea declarada como Fiesta de Interés Turístico Nacional: "Queremos demostrar con hechos nuestro compromiso, apoyo y reconocimiento como una de las mejores Semanas Santas del Norte de España", aseguró.

Por su parte, el sacerdote, Celestino Riesgo, conminó a los vecinos y fieles a dejarse tocar por la Pasión de Cristo. "Abrimos la puerta a un gran misterio, el misterio que nos tiene que tocar el alma, la Semana Santa no se entiende solo con nuestros ojos, se entiende desde el corazón", afirmó. Mientras, el tesorero de la Cofradía, Héctor Fresno, destacó el trabajo realizado en colaboración con la parroquia y el Consistorio para hacer crecer los actos que "forman parte de una tradición profundamente arraigada y que se mantiene gracias al compromiso y participación de muchas personas".

Intenso programa

Fresno también dio cuenta del programa de celebraciones de Pasión, que comienza el próximo viernes 27 de marzo con el pregón, que este 2026 será a cargo del Vicario de la Archidiócesis de Oviedo, Adolfo Mariño Gutiérrez. Será a las 20.00 horas en la iglesia parroquial. Habrá acompañamiento musical con la soprano Silvia Llera Valle y Luisa Cambiella al piano.

Al día siguiente, 28 de marzo, se hará la inscripción de los niños y niñas que quieran participar en los pasosm de 11.00 a 13.00 horas en el Museo de la Semana Santa. Por la tarde habrá viacrucis y eucaristía por los cofrades fallecidos, con la Coral Capilla de la Torre, y marchas de Pasión con la Banda de Música de Villaviciosa. Al día siguiente será la bendición de Ramos a las 12.00 horas en la plaza Obdulio Fernández. En caso de lluvia se hará en la parroquia a las 12.30 horas.

El Martes Santo, Villaviciosa acoge la impresionante procesión del Silencio a las 21.30 horas, con toda la iluminación pública apagada y portando solo velas. El Miércoles Santo habrá un concierto matutino con la Coral Polifónica Capilla de la Torre y a las 20.45 horas será el Sermón del Encuentro con la imagen del Nazareno en sus nuevas andas.

El Jueves Santo tendrá lugar la procesión del Calvario, a las 20.45 horas, con la Banda Municipal de Música de Villaviciosa y la Banda Unión Musical del Principado . El Viernes Santo llegará el turno de la celebración litúrgica de la Muerte del Señor, el Sermón del Desenclavo y la procesión del Santo Entierro. Este paso contará también con la Banda de Cornetas del Regimiento Príncipe número 3.

El Sábado Santo continúan la procesión de La Soledad y la Vigilia Pascual, para celebrar después el Domingo de Resurección con eucaristía de Pascua y la procesión del Resucitado con María, que irá acompañada por el coro parroquial y la Banda de Gaitas "El Gaitero" de Villaviciosa.

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Los horarios de los actos pueden ser susceptibles de cambios debido a las condiciones meteorológicas, apuntó la Cofradía de Jesús Nazareno, que inicia la Pasión con la intención de seguir haciendo crecer la Semana Santa maliayesa.