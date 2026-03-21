Villaviciosa se llena de versos para celebrar la primavera, así se celebró el Día Mundial de la Poesía
La localidad maliayesa acogió la tercera edición de su maratón poético para celebrar, con escritores y escolares, el Día Mundial de la Poesía
La llegada de la primavera vino ayer a instalarse en la plaza de la Poesía de Villaviciosa. Buen tiempo, una treintena de personas, un maratón de lectura y la evocación la madre abadesa de Las Clarisas de la Villa, María Luisa Picado Amandi, completaron la jornada: Ya sube el aroma / de los pomares / entre niebla y bruma/ montes y valles.
Esa fue la celebración del Día Mundial de la Poesía, hoy 21 de marzo, con 24 de adelanto en una programación que ya es clásica en Villaviciosa y que este año celebró la tercera edición de su maratón poético.
En el de ayer, coordinado y presentado por la concejala Reyes Ugalde, leyeron poemas los alumnos del colegio San Rafel y del IES Víctor García de la Concha. Unos lo hicieron con la única melodía y ritmo de los versos, otros, acompañados por la música en directo de sus compañeros en un teclado. Raitana participó también con poemas de Machado y de un voluntario que trabaja con la asociación. Entre el resto de los invitados al maratón, durante los 45 minutos que duró el acto se pudieron escuchar los versos de Yurisán Menéndez, Tina Villar, y María Barredo. En la parte de poemas en asturiano ofrecieron sus composiciones el poeta Pablo X Suárez, Rosa Amado y Lourdes Álvarez, vinculados todos a la Villa y la Comarca de la Sidra.
Las intervenciones del gaitero Francisco Fernández Álvarez, para dar entrada, para marcar el ecuador del maratón y para despedir el acto con el "Asturias Patria Querida", completaron el programa, en el que Reyes Ugalde cerró con la lectura del citado poema dedicado a la primavera que ofreció la abadesa de Las Clarisas, siempre pendiente del acto y siempre colaboradora con la organización
Para completar la jornada, más de una decena de negocios la localidad maliaya se sumaron a "La Villa en verso", iniciativa que llenó de versos los principales ejes comerciales de la mano de la Asociación de Autónomos Comerciantes y Servicios de Villaviciosa (Acosevi).
La comarca seguirá celebrando el Día Mundial de la Poesía, en colaboración con la iniciativa Asturias, Capital Mundial de la Poesía, el domingo, en El mirador de los Gemelos, en Rovigo, a las 12.30 horas. Allí se celebrará otro maratón poético, la quinta edición ya, con la colaboración de distintas voces de la literatura asturiana, como Esther García López, presidenta de la Asociación de Escritores y Escritoras de Asturias, entre otras.
Por otra parte, la Universidad de Oviedo acoge hoy, diversos actos dedicados al Día Mundial de la Poesía. Así, ediciones Nobel dará lectura al fallo del XIII Premio Internacional de Poesía Jovellanos, El Mejor Poema del Mundo, al mediodía. En Tapia de Casariego también se celebrará otro recital poético musical con la presentación del libro "Tu voz es mi voz" y homenaje a Luis Pérez del Sucaro, en la Casa de la Cultura.
Más actividad en el aeropuerto y El Corte Inglés de Avilés
Asturias tiene alma de poesía. Es la razón por la que este viernes, y coincidiendo con el Día mundial de la Poesía proclamado por la Unesco, en la región se leyeron poemas aquí y allá. En la comarca avilesina se desarrolló una actividad organizada por Asturias, Capital Mundial de la Poesía, movimiento cultural que impulsa el lema «Asturias, Ama la Poesía». Hubo dos escenarios: el Aeropuerto de Asturias y El Corte Inglés de Avilés.
En el aeródromo asturiano, los textos acompañaron a los viajeros en la zona de salidas a eso de mediodía. Puso su voz el cantautor asturiano José Taboada. En el centro comercial avilesino, entre tanto, se celebraron varias intervenciones poéticas de Carmen Nuevo, Mercedes Tuñón, Rosa Cordero y Jose Marce G. Fernández Luanco, que ofrecieron al público una muestra de su obra y su voz poética en horario vespertino.
La tarde contó también con un acompañamiento musical muy especial: el del violonchelista Diego Álvarez, joven avilesino que se presenta a sí mismo como «un músico abierto y dispuesto a implicarse en cualquier proyecto». Ayer su música era poesía. Además del grupo de poetas ligado a Verso Fuster, todos aquellos que quisieron recitar versos o poesías tuvieron la oportunidad de hacerlo en Avilés.
Hoy continuarán los actos. Por citar dos ejemplos: los comandantes de Iberia de vuelos a Asturias desde Madrid leerán a los pasajeros durante el trayecto algunos poemas aludiendo a Asturias, Capital Mundial de la Poesía.
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