Ya hay ganadores del XVII Concurso de Dibujo de la Cofradía de Jesús Nazareno de Villaviciosa
El certamen tuvo una alta participación, con 158 niños y niñas que presentaron sus trabajos
Vicente Alonso
La Cofradía de Jesús Nazareno de Villaviciosa ha dado a conocer a los ganadores de la decimoséptima edición del Concurso Infantil de Dibujo dedicado a la Semana Santa maliayesa. El certamen, dirigido a alumnado desde segundo de Educación Infantil hasta sexto de Primaria, busca fomentar entre los más pequeños el conocimiento y la tradición de esta emblemática celebración, promoviendo la creatividad y participación de los escolares.
El jurado, integrado por los pintores Alejandro Rodríguez Simón, Guillermo Simón Gallego, José Cuadra Sánchez y José Manuel Rodríguez, este último de la Cofradía, destacó la calidad de los trabajos presentados y felicitó tanto a los premiados como al conjunto de participantes.
Tras una deliberación especialmente reñida, los ganadores de esta edición han sido en la categoría A Vera Álvarez Lara y Catalina Cubillas Valle; en la B vencieron Amelia Meana y Pelayo Ferrero Álvarez; en la C María Menéndez Montes y Víctor Vargas Tordecilla, y en la D Alejandro Beján Rodríguez y Leo López Felgueres.
La Cofradía, además de felicitar a los ganadores, también quiso agradecer la participación de los 158 niños y niñas en el concurso, así como la colaboración de los centros escolares y de los miembros del jurado. La entrega de premios se celebrará el viernes 27 de marzo, a las 20.00 horas, en la iglesia parroquial de Santa María, durante el acto del pregón de la Semana Santa de Villaviciosa.
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