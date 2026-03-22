Nicolás Batalla exhibe en Villaviciosa sus juguetes mecánicos: una afición de más cuatro décadas con materiales reciclados

Más de medio centenar de artilugios artesanales conforman la muestra de juguetes motores y artefactos mecánicos que acaba de inaugurarse en la Casa de los Hevia, de la mano de la Asociación Amigos del Paisaje de Villaviciosa (Cubera) y de la Asociación vecinal San Miguel de Tazones. El acto para darla a conocer permitió a los asistentes disfrutar de una completa presentación, de cerca de dos horas de duración, en la que se recorrieron y describieron, uno a uno, los objetos que Nicolás Batalla ha ido creando con materiales reciclados y recopilando a lo largo de casi cuatro décadas. Una afición que ha desarrollado en paralelo a su trayectoria profesional como mecánico de mantenimiento, primero en la marina mercante y posteriormente en tierra.

Con el apoyo de su primo Luis Batalla, el autor fue desgranando los distintos mecanismos que dan vida a sus creaciones: desde pequeños barcos y figuras elaboradas con materiales reciclados hasta motores en miniatura capaces de funcionar de forma autónoma. Alcohol, aire comprimido, antiguos sistemas de cuerda o la simple torsión de una goma elástica son algunos de los recursos que hacen posible el movimiento de estas piezas.

Más allá de la destreza técnica, la exposición muestra de forma didáctica diversos principios de la física que los estudiantes suelen conocer solo desde la teoría, al tiempo que despierta en los visitantes de mayor edad la memoria de los tradicionales juguetes de hojalata que marcaron su infancia.

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La muestra, abierta desde este pasado sábado, permanecerá abierta en Villaviciosa hasta el 4 de abril, con acceso libre todos los días de la semana. El horario de visitas es de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas, e incluirá recorridos guiados de aproximadamente media hora los martes, jueves y sábados.