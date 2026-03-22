Quintueles se rinde a la poesía mirando al mar: un recital especial con una decena de autores compartiendo sus poemas

“Como decía Miguel Hernández en sus poemas ‘Tristes guerras’: ‘Tristes armas si no son palabras / tristes, tristes,”. Reyes Ugalde, actual concejala de Cultura de Villaviciosa, pero impulsora hace cinco años del “Recital poético” organizado por los colectivos vecinales San Clemente de Quintueles y La Rasa de Rovigo, abrió su intervención en esta edición del acto con un alegato por la paz. “En medio de este caos que estamos viviendo en el mundo, la poesía actúa como un remanso ante la violencia, un espacio donde la vida puede protegerse de la destrucción, un refugio indispensable para la humanidad, memoria y cordura”, enfatizó.

El Mirador de los Gemelos, en Rovigo (Villaviciosa), fue el escenario en el que medio centenar de personas disfrutaron de un recital poético, a escasos metros del mar, y como cita previa a una jira campestre que animó una jornada “para disfrutar de la poesía al aire libre” y conseguir que “los versos llenos las calles, plazos y praos, dentro del evento Asturias Capital Mundial de la Poesía”, subrayó Ugalde.

Ester García, Inaciu Galán, Armando Vega, Alejandra Caldevilla, Tina Villar, Naty Blanco, Yeray Morís, Dolfo Camilo (que hizo un montaje con poesía cantada) e Isabel Buznego (que siempre escribe un cuento de antaño) fueron uno a uno leyendo sus poemas a los asistentes, en un paraje especial, en el que tampoco faltó un desfile con gaita y tambor a cargo de "Les Pandereteres de La Providencia".

“En la naturaleza es mucho más emotiva la poesía. Por la razón de que el enclave te motiva mucho más para la reflexión y las palabras poéticas. Parece como que enganchan más en estos entornos”, ensalzó Reyes Ugalde. “Es además una forma de hacerlo muy abierto a la gente y la participación”, indicó.