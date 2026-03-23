El Certamen de Azabachería "Eliseo Nicolás y María Pérez” se celebrará del 1 al 4 de abril en Villaviciosa

"Certamen de Azabachería Eliseo Nicolás y María Pérez”. Así se llamará a partir de ahora este emblemático evento que amplía su denominación para incluir el nombre de la artesana fallecida el año pasado, que fue su principal impulsora. Su hijo, Ángel González Pérez, nuevo presidente de la Asociación Azabache Jurásico de Villaviciosa, acudió este lunes a la presentación de la cita en el Ayuntamiento maliayés junto al alcalde, Alejandro Vega. La iniciativa, que alcanza su edición número doce, se desarrollará coincidiendo una vez más con la Semana Santa, entre el 1 al 4 de abril.

María Pérez fue una gran defensora del azabache de origen jurásico de Villaviciosa y de la tramitación "de la protección necesaria tanto para el azabache como para la cultura azabachera", recordó el Alcalde. Vega también se refirió a que el certamen tendrá un recuerdo para otro de los grandes impulsores y colaboradores, Samuel González, fallecido hace solo unas semanas.

El programa previsto en esta edición prevé que la Casa de los Hevia sea el epicentro de los actos. Así, acogerá una vez más una muestra de la colección permanente del museo de la asociación. Se inaugurará el 1 de abril, a partir de las 11.30 horas, jornada que se aprovechará para celebrar un homenaje tanto a la figura de María Pérez como a la de Samuel González, que ocupaba la vicepresidencia del colectivo, avanzó el regidor.

El jueves 2 y el viernes 3 de abril, a las 16.00 horas, habrá talleres de lijado y pulido de azabache, que durarán en torno a una hora. Además, el viernes, se realizará un acompañamiento a la bocamina de Oles. Las inscripciones para acudir se podrán hacer de modo presencial en el mismo certamen, hasta un máximo de 20 personas. La salida será desde la Casa de los Hevia a partir de las 11.30 en vehículos propios.

La última jornada, el sábado 4 de abril, se contará con la presencia de Tomás Emilio Díaz, Catedrático en Botánica de la Universidad de Oviedo y coordinador del estudio sobre el azabache del grupo “Leño Fósil”. La conferencia titulada “Origen y formación del azabache asturiano” será a las 11.30 horas. Este día también tendrá lugar el reconocimiento anual de la asociación que este año recibe Ramón Costales "por su labor en el oficio de la azabachería y su contribución a la preservación de este oficio en peligro de extinción".

Todas las actividades, incluida la exposición, tendrán lugar en la Sala Carlos V de la Casa de los Hevia, y son gratuitas y de libre acceso hasta completar aforo. Los horarios de apertura de la muestra serán de 10.00 a 14.30 horas y de 15.30 a 17.45 horas, excepto el sábado que solo abrirá por la mañana.

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El Certamen de Azabachería “Eliseo Nicolás y María Pérez”, como ya se denomina en esta edición, "es la única actividad cultural de sus características y sin ánimo comercial que se realiza en torno al azabache a nivel nacional y está consolidado como un evento de gran relevancia, por su calidad didáctica y cultural", subrayó el alcalde. Está organizado por la Asociación Azabache Jurásico de Villaviciosa con la colaboración del Ayuntamiento de Villaviciosa.