El Principado suspende el procedimiento sancionador de La Barquerina tras iniciar Costas el trámite para cambiar el deslinde

El Principado suspende el procedimiento sancionador que había iniciado en la zona de La Barquerina tras llegarse a un acuerdo con Costas para modificar un deslinde que afectaba a un edificio recién construido que no podía ser ocupado por esta circunstancia. El desbloqueo de este conflicto empieza así a dar pasos prácticos hacia la solución sobre el papel que ya avanzaron hace unas semanas los responsables de las instituciones implicadas.

Tras varias reuniones a tres bandas, entre las administraciones estatal, autonómica y local, se logró consensuar una salida que pasa por reducir en 86 metros el área de servidumbre que marca el deslinde. El caso no solo afectaba a este nuevo edificio, sino a uno en el que residen vecinos desde hace 17 años y una parcela con solicitud de licencia en trámite, también para hacer pisos.

Sellado el acuerdo, se iniciaron los trámites para las modificaciones oportunas, lo que ha dado lugar a esta suspensión del expediente sancionador por parte del Principado.

"De este modo, el Principado da el primer paso administrativo para revertir la situación creada, tras las actuaciones de la Demarcación de Costas que conllevaron la paralización del proceso de entrega de las viviendas construidas y la apertura del expediente sancionador por la construcción del edificio", destacaron este martes desde el Ayuntamiento de Villaviciosa.