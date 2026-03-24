Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultado elecciones Castilla y LeónRescate CudilleroCapitalidad cultural OviedoPescador desaparecidoVíctor Manuel en GijónAcuerdo industria auxiliar
instagramlinkedin

El Principado suspende el procedimiento sancionador de La Barquerina tras iniciar Costas el trámite para cambiar el deslinde

"Se da el primer paso administrativo para revertir la situación creada", destacan desde el Ayuntamiento de Villaviciosa

Edificios de viviendas en la zona de La Barquerina.

Edificios de viviendas en la zona de La Barquerina. / J. A. O.

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Villaviciosa

El Principado suspende el procedimiento sancionador que había iniciado en la zona de La Barquerina tras llegarse a un acuerdo con Costas para modificar un deslinde que afectaba a un edificio recién construido que no podía ser ocupado por esta circunstancia. El desbloqueo de este conflicto empieza así a dar pasos prácticos hacia la solución sobre el papel que ya avanzaron hace unas semanas los responsables de las instituciones implicadas.

Tras varias reuniones a tres bandas, entre las administraciones estatal, autonómica y local, se logró consensuar una salida que pasa por reducir en 86 metros el área de servidumbre que marca el deslinde. El caso no solo afectaba a este nuevo edificio, sino a uno en el que residen vecinos desde hace 17 años y una parcela con solicitud de licencia en trámite, también para hacer pisos.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Villaviciosa

Sellado el acuerdo, se iniciaron los trámites para las modificaciones oportunas, lo que ha dado lugar a esta suspensión del expediente sancionador por parte del Principado.

Noticias relacionadas y más

"De este modo, el Principado da el primer paso administrativo para revertir la situación creada, tras las actuaciones de la Demarcación de Costas que conllevaron la paralización del proceso de entrega de las viviendas construidas y la apertura del expediente sancionador por la construcción del edificio", destacaron este martes desde el Ayuntamiento de Villaviciosa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado un motorista con 100 euros por bajarse de la moto echar gasolina, con un precio encarecido, pagar y marcharse: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  2. La Guardia Civil revisará las guanteras y retirará el carnet de conducir a quienes lleven este objeto prohibido
  3. Abre en Oviedo la primera panadería-cafetería: bollería artesanal, hogazas de masa madre y café para llevar
  4. Caen dos narcos asturianos en Portugal con un arsenal de fusiles Kalashnikov y 1.500 kilos de cocaína
  5. La nueva zona de moda para vivir en Asturias que se ha convertido en un barrio de Oviedo y Gijón: seguridad, salarios y vivienda barata como atractivos
  6. Matan a tiros a un exjugador del Marino de Luanco tras una riña en una discoteca
  7. Una vaqueirada como ninguna: el alto de Aristébano acogerá, por primera vez en la historia, dos bodas civiles simultáneas
  8. Fallece el abogado gijonés Carlos González Valdeón a los 50 años: 'Era muy buena persona

El Principado suspende el procedimiento sancionador de La Barquerina tras iniciar Costas el trámite para cambiar el deslinde

El Principado suspende el procedimiento sancionador de La Barquerina tras iniciar Costas el trámite para cambiar el deslinde

Teresa Alonso trenza palmas desde hace 40 años en Villaviciosa: "Aprendí a hacerlas a mano y no hay dos iguales porque todas son artesanales"

Teresa Alonso trenza palmas desde hace 40 años en Villaviciosa: "Aprendí a hacerlas a mano y no hay dos iguales porque todas son artesanales"

El Certamen de Azabachería "Eliseo Nicolás y María Pérez” se celebrará del 1 al 4 de abril en Villaviciosa

El Certamen de Azabachería "Eliseo Nicolás y María Pérez” se celebrará del 1 al 4 de abril en Villaviciosa

Nicolás Batalla exhibe en Villaviciosa sus juguetes mecánicos: una afición de más cuatro décadas con materiales reciclados

Nicolás Batalla exhibe en Villaviciosa sus juguetes mecánicos: una afición de más cuatro décadas con materiales reciclados

Ya hay ganadores del XVII Concurso de Dibujo de la Cofradía de Jesús Nazareno de Villaviciosa

Ya hay ganadores del XVII Concurso de Dibujo de la Cofradía de Jesús Nazareno de Villaviciosa

Quintueles se rinde a la poesía mirando al mar: un recital especial con una decena de autores compartiendo sus poemas

Quintueles se rinde a la poesía mirando al mar: un recital especial con una decena de autores compartiendo sus poemas

Xuan Pedrayes, arquitecto: "La muralla y el hórreo de la Villa deben ser el signo de lo que fuimos somos y seremos"

Xuan Pedrayes, arquitecto: "La muralla y el hórreo de la Villa deben ser el signo de lo que fuimos somos y seremos"

El Ateneo – 115 marzos de un acto poético

Tracking Pixel Contents