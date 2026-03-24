Teresa Alonso trenza palmas desde hace 40 años en Villaviciosa: "Aprendí a hacerlas a mano y no hay dos iguales porque todas son artesanales"

La tradición de trenzar palmas para el Domingo de Ramos continúa muy presente en Villaviciosa gracias al trabajo minucioso de Teresa Alonso Pérez, artesana que aprendió este oficio de su madre, María Teresa, y que hoy mantiene viva una práctica con profundo arraigo en la Semana Santa asturiana.

“Aprendí ya hace más de 40 años a tejer a mano las palmas. En los últimos años las traigo y las hago en la plaza de abastos y este año ya estoy un poco desbordada, tengo muchísimos encargos. No hay dos iguales porque todas las hago de manera artesanal”, explica.

Sus creaciones abarcan una amplia variedad de estilos: rizadas, lisas, para coche, en forma de lazo, tipo laurel o en espiral. “Las de coche tienen mucho éxito por la novedad, se llaman pompones. Me piden muchas palmas de bebé, que miden unos 40 centímetros, y también las de solapa para cualquier edad”, detalla.

La materia prima llega directamente desde Elche. “Siempre utilizo hojas de palma blanca seca de Elche, que son las mejores porque resultan muy flexibles para trabajarlas. Pero desde el año pasado también empleo hojas verdes de una palmera de mi padre en Selorio”, comenta. Cada ramu requiere paciencia, precisión y un proceso completamente manual que convierte cada pieza en única. En su taller de la plaza del Mercado, rodeada de tijeras, cúter, agujas, grapadora y cintas de colores, Teresa da estos días forma a los trenzados con dedicación y mucho mimo.

Mantener la costumbre

La bendición de las palmas tendrá lugar durante la misa del Domingo de Ramos, un acto cargado de simbolismo que recuerda la entrada de Jesús en Jerusalén, recibido con palmas y ramos de olivo. En Villaviciosa, como en muchos lugares de Asturias, esta tradición sigue muy arraigada, especialmente entre las familias y los más pequeños.

“A mí me encanta que se mantenga la costumbre de que los niños después de su bendición regalen palmas a sus padrinos el Domingo de Pascua. Es una tradición muy guapa. Y tampoco se debe perder el oficio de hacerlas a mano; muchas tradiciones artesanales corren el riesgo de desaparecer”, reivindica la artesana.

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Durante toda esta semana, en horario de mañana, es posible ver a Tere trabajando en la plaza del mercado maliayés, donde sus palmas pueden adquirirse desde cinco euros. “El sábado y el domingo, además, quiero regalar con cada palma una cañina de romero y lloreu (laurel) y de la finca de mi padre en Selorio, que ahora están en pleno apogeo de floración”, adelanta esta tejedora de Villaviciosa.