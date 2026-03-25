Adolfo Mariño, pregonero de la Semana Santa de Villaviciosa: "La Pasión maliayesa es el Evangelio en las calles"

El sacerdote Adolfo Mariño, vicario general de la Diócesis y párroco de San Tirso el Real (Oviedo), pregonará la Semana Santa de Villaviciosa durante un acto que tendrá lugar este viernes, a partir de las ocho de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María. A continuación, la Cofradía de Jesús Nazareno procederá a la entrega de los premios del concurso de dibujo infantil convocado para la presente edición de la Pasión maliayesa. El acompañamiento musical del evento correrá a cargo de la soprano naveta Silvia Llera Valle.

-¿Qué significa para usted ser pregonero de la Semana Santa de Villaviciosa?

Para mí es un gran reto, porque estamos hablando de una zona que vive una Semana Santa muy potente y muy arraigada, donde todo el mundo se vuelca en la celebración. Ser pregonero significa, sobre todo, interiorizar lo que voy a decir. No voy a hablar del campo ni de otros temas; voy a hablar de nuestra fe. Y eso requiere que todo pase por el corazón antes de ser compartido de manera sencilla y cercana con el pueblo de Villaviciosa y con la cofradía de Semana Santa. Para mí, eso es lo más importante.

-¿Ya tiene decidido, al menos de manera general, cómo estructurará su pregón?

-Todavía no lo he terminado, pero puedo adelantar algunas de las partes principales. La primera será un agradecimiento al concejo de Villaviciosa, reconociendo la colaboración de todas las instituciones: Iglesia, Ayuntamiento y asociaciones civiles y culturales. Si queremos que la Semana Santa continúe viva, la clave está en el trabajo conjunto y en arrimar todos los hombros. La segunda parte hablará del pueblo de Villaviciosa, de su paisaje, su vida y su gente. Es un lugar lleno de diversidad, desde vecinos del campo hasta escritores y artistas que han dejado huella, como el último, Mino Cerezo, o también el caso de Alejandro Casona. Este último pasó su infancia en Villaviciosa y fue testigo de la Semana Santa, experiencias que luego plasmó en su obra. La tercera parte se centrará en la historia religiosa de Villaviciosa. Hablaré de monasterios como el de Valdediós, de las Clarisas, de los franciscanos que permanecieron hasta la desamortización y de las hermanas Vedrunas. Todo esto refleja la fe profunda del pueblo a lo largo de los siglos y cómo la vida consagrada ha marcado la identidad de la comunidad. Luego, vendrá una sección sobre las celebraciones diarias, los cultos y las procesiones, mostrando cómo se vive la Semana Santa. Finalmente, me dirigiré a los miembros de la cofradía, recordando que ser cofrade no es solo desfilar por las calles con los pasos, sino vivir la fe de manera coherente en la vida cotidiana. Yo mismo soy cofrade en mi parroquia de Avilés, en la cofradía de la Soledad, y creo que un cofrade debe reflejar en su vida lo que cree en su corazón.

-¿Ha tenido ocasión de conocer la Semana Santa de Villaviciosa en persona antes de ser designado pregonero?

-Sí, he participado en algunas celebraciones, como la del Desenclavo, y también he visto vídeos de otros años que me han impresionado por la seriedad, el silencio y el respeto con que la gente acompaña los pasos. Es algo que realmente impacta.

-El origen de la Semana Santa maliayesa se remonta al año 1661. ¿Cree que esa historia influye en la gran devoción con que la viven los maliayeses y quienes se acercan durante estas fechas a Villaviciosa?

-Sí, por supuesto. La fe del pueblo y de sus antepasados es la base de toda la celebración. Los orígenes religiosos de Villaviciosa son muy antiguos, incluso desde el Prerrománico, en el siglo IX, y ya entonces estaba asentada la fe en esta tierra. Esa tradición ha llegado hasta hoy y considero que es clave para entender la devoción que se vive.

-El Ayuntamiento de Villaviciosa y la Cofradía de Jesús Nazareno buscan que la Semana Santa sea declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. ¿Qué opina de esta iniciativa?

-Creo que ya tiene un reconocimiento regional y posee todas las condiciones para ser considerada de interés nacional. Villaviciosa es, en muchos sentidos, un evangelio en la calle con todas las procesiones que tiene durante estos días. Merece ese reconocimiento.

-Además de la Semana Santa, Villaviciosa celebra la Ruta de los Belenes en Navidad. ¿Ha participado alguna vez?

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-Sí, ya he visitado esta ruta muchas veces con mi parroquia. Desde luego, me parece una iniciativa muy didáctica y educativa, que recomiendo no solo a niños y jóvenes, sino también a las personas mayores. La ruta permite sumergirse completamente en el ambiente navideño gracias a las calles históricas de la Villa, las figuras, las estrellas que guían el recorrido y los espectaculares belenes. Terminar en el palacio donde estuvo Carlos V después del accidentado desembarco que tuvo en Tazones es una experiencia maravillosa. Creo que tanto la Semana Santa como la Navidad en Villaviciosa son formas de evangelización.