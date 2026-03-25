Alaska y su pasión por la sidra (espumosa) asturiana: el curioso origen de una relación de lo más burbujeante

Desde hace años, Alaska ha demostrado ser una auténtica embajadora de la gastronomía de Asturias, y especialmente de su bebida más emblemática: la sidra. La cantante, conocida por su carrera en Fangoria y su personalidad carismática, ha hecho de esta tradición una parte inseparable de su vida cotidiana y de sus celebraciones especiales.

La relación de Alaska con la sidra de El Gaitero se remonta a hace más de una década. En 2011, durante una visita a la fábrica de Villaviciosa, la artista quedó fascinada por los carteles publicitarios históricos y los regalos promocionales de la marca. Desde entonces, no solo se ha declarado fan incondicional de la sidra de “tercio”, sino que incluso ha solicitado que esta bebida esté presente en su camerino en conciertos y eventos importantes.

Navidades

La afición de Alaska no se limita a la bebida en sí, sino que también abarca la gastronomía asturiana en su conjunto. Durante sus Navidades más recientes, compartió con sus seguidores un festín compuesto por fabada, turrones, polvorones, glorias, tortas y, por supuesto, sidra. Con Asturias en el corazón y en la mesa", escribió en sus redes sociales la cantante de Fangoria, junto a una fotografía en la que se puede ver el festín "María Cardín y El Gaitero siempre sois alegría. Y esto NO es un post publicitario, es porque me da la gana compartir lo que me gusta", apostilló la artista el día de Nochebuena.

Poco antes de un concierto en Oviedo en 2017, Alaska reconocía que su "bebida preferida es la sidra" y calificó de "mi tesoro" los tercios de El Gaitero que tanto le gustan.

Raíces familiares

El vínculo de la cantante con Asturias tiene raíces familiares y personales. Nacida en México, su padre es gijonés, y ella recuerda con cariño los veranos de su infancia en Gijón, la playa, los kioscos y la vida cultural de la ciudad. Esta añoranza por “la tierrina” ha convertido a Alaska en una ferviente defensora de los productos asturianos, especialmente de la sidra, bebida con la que disfruta y celebra cada momento especial.

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Así, entre conciertos, reality shows y giras musicales, Alaska mantiene viva su pasión por la sidra asturiana, convirtiéndose en una de sus más entusiastas embajadoras, tanto dentro como fuera de España. Su entusiasmo demuestra que la sidra no es solo una bebida, sino un símbolo de identidad, tradición y recuerdos