Baile, música y tradición en la “Nueche en Danza” de la Banda Gaites, este sábado en Villaviciosa

La Banda Gaites Villaviciosa recupera este sábado, 28 de marzo, una nueva edición de “Nueche en Danza”, una cita festiva nacida hace unos años con el propósito de impulsar el baile tradicional asturiano en un ambiente abierto y participativo. La actividad, dirigida a personas de todas las edades, invita a disfrutar del baile “al natural”, con un enfoque lúdico y didáctico que busca animar a cualquiera que quiera sumarse a la danza.

Esta cita festiva de carácter popular contará además con un escenario abierto para que músicos de la comarca y de otros puntos puedan subir a tocar y “echar unes pieces”, manteniendo así el espíritu espontáneo y comunitario que caracteriza la iniciativa.

La banda maliayesa ofrecerá servicio de chigre y comida con el objetivo de recaudar fondos para la próxima edición del Festival Internacional de la Gaita (FIG), que organiza cada año y que celebrará su decimonovena edición del 3 al 6 de septiembre. El FIG volverá a llenar Villaviciosa de música folk y tradición, con la participación de formaciones asturianas, nacionales e internacionales.

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El tradicional encuentro festivo, que cuenta también con la colaboración del Ayuntamiento de Villaviciosa, se celebrará a partir de las 21.00 horas, en la plaza de abastos de la capital maliayesa.