Villaviciosa ya trabaja en un nuevo plan de caminos con numerosas actuaciones en ocho parroquias rurales

El Ayuntamiento de Villaviciosa continúa avanzando en la ejecución del Plan de Caminos correspondiente al presupuesto de 2025. Tras el proceso de licitación, que se prolongó hasta finales del pasado mes de diciembre, la empresa adjudicataria, Alvargonzález Contratas, resultó seleccionada entre seis ofertas por presentar la propuesta más ventajosa, con un importe de adjudicación de 251.317 euros (IVA incluido).

El plan contempla un total de nueve actuaciones distribuidas en ocho parroquias, centradas principalmente en trabajos de asfaltado, junto con labores de preparación del terreno, drenaje y señalización. Actualmente, las obras alcanzan un grado de ejecución aproximado del 40%.

Las actuaciones incluidas son: Camín de La Roza (Quintueles), Camín de La Chicoriera (Quintueles), prolongación del Camín de La Capilla (Quintueles), mejora de la carretera de Playa España desde Venta Les Ranes a Torreteyera (Castiellu de la Marina), Camín del Cuetu (San Justo), Camín de Les Maseres al Picón (Bedriñana), Camín del Cabritón (Argüeru), Camín de Les Piedriquines (Tazones) y Camín de La Coroya (Seloriu).

Se trata de caminos solicitados por vecinos y asociaciones locales, muchos de ellos sin pavimentar o con un firme muy deteriorado, con presencia de baches, grietas y pérdida de capacidad estructural.

El plan permitirá actuar sobre aproximadamente cuatro kilómetros de viales públicos. En algunas zonas, como Quintueles, ya han finalizado varias de las intervenciones previstas.

Las obras incluyen una fase inicial de limpieza integral de los caminos, con desbroce, acondicionamiento de cunetas, limpieza de márgenes y desatasco de drenajes. Posteriormente, se acometen los trabajos de mejora del firme según las necesidades de cada tramo.

Este plan se complementa con otras actuaciones municipales de mantenimiento, como rebacheos, aportes de zahorra y el plan de hormigón, que permite intervenir en pequeños caminos y cunetas, en muchos casos con la colaboración vecinal mediante trabajos comunitarios.

Desde el consistorio señalan que estas inversiones forman parte de la apuesta por la mejora de la zona rural, una de las principales demandas de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Villaviciosa (FAAVVI).

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Asimismo, el alcalde Alejandro Vega Riego ha anunciado que el proyecto de presupuestos para 2026 incluirá un nuevo plan de obras más ambicioso para el medio rural, condicionado a la disponibilidad de financiación a través del remanente municipal.