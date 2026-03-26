La comedia de Villaviciosa: el cómico maliayés Marcos Lobato triunfa a nivel nacional con sus hilarantes monólogos

El cómico y guionista maliayés Marcos Salazar Lobato, conocido artísticamente como Marcos Lobato, se ha proclamado subcampeón del XIX Concurso de Monólogos de Santa Pola (Alicante), un prestigioso certamen organizado por las concejalías de Juventud y Cultura del municipio levantino y considerado uno de los más longevos y prestigiosos del panorama humorístico español.

A lo largo de tres galas consecutivas, dos semifinales y una final, el concurso reúne a artistas procedentes de distintos puntos del país, consolidándose como una plataforma para nuevos talentos de la comedia.

En la primera semifinal, presentada por el humorista Diego Arjona, Lobato compartió escenario con Pacho (Valladolid), Clau Cepa (Madrid) y María Abad (Santa Pola). El maliayés logró el pase a la final junto a esta última gracias a un monólogo que combina observación, humor personal y reflexiones cotidianas, una línea creativa que viene desarrollando en sus últimas actuaciones.

La final, conducida por el ganador de la edición anterior, "Rubén el Vinagre", reunió de nuevo a María Abad y al cómico y actor alicantino Carlos Caoz, quien, finalmente, se alzó con el primer premio y también con el galardón del público.

"Quiero felicitar a la organización por mantener durante casi 20 años su apuesta por la comedia y la cultura”, expresó Lobato durante su intervención en la Casa de Cultura, donde sorprendió al público al dirigirse en valenciano. “Desde el primer momento, me he sentido como en mi propia casa”, expresó.

El humorista también destacó el ambiente entre los participantes: “Lo más bonito de estos concursos, además de conocer distintos tipos de público, es coincidir con gente que comparte tu forma de ver la comedia. Carlos Caoz ha sido un justo ganador y, además, una persona muy humilde. Lo mismo me ha pasado con María, Clau y Pacho. Ya son ‘hermanos de escenario’ para siempre”.

Este reconocimiento supone un nuevo impulso en la trayectoria de Marcos Lobato, que continúa trabajando en nuevos textos y actuaciones dentro del circuito nacional de monólogos. Con este resultado, el cómico consolida su presencia en el panorama emergente de la comedia y lleva el nombre de Villaviciosa a escenarios de toda España.

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En paralelo, el guionista maliayés centra sus esfuerzos en dar forma a su propio espectáculo en vivo junto al también cómico asturbelga Ramón Ramón. Bajo el título “Artista a confirmar”. Ambos preparan una propuesta que combinará monólogos, sketches e improvisación, y con la que esperan sorprender al público muy pronto.