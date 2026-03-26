"Comenoites", un espectáculo para la primera infancia en el teatro Riera de Villaviciosa: "Descubrir el secreto del día y la noche"

La compañía gallega "Os náufragos" estará presente este sábado 28 de marzo en el teatro Riera de Villaviciosa para representar su propuesta "Comenoites". Va dirigida a la primera infancia, en el marco del ciclo cultural "DinamizArt-j", y se podrá ver desde las 18.00 horas.

Se trata de un espectáculo gratuito para el que habrá que retirar la entrada en taquilla desde una hora y antes, y que plantea una reflexión a los jóvenes espectadores, a través de la figura de Comenoites, "un duende regordete que come todo tipo de noches para que cada día salga el Sol, aportando luz, calor y color", describe la compañía sobre su espectáculo.

"Comenoites" se trata de "una bonita historia para primera infancia en la que el público descubre el secreto del día y la noche", enfatizan en el teatro Riera, en la carta de presentación de una trama para la primera infancia, en la que Comenoites es el protagonista. "Una noche su amiga la Luna le dice que está engordando y Comenoites deja de comer. ¡El Sol nunca volverá a salir! Tan sólo una estrella puede volver a abrirle el apetito. ¿Tienes una estrella? ¿Volverá a salir el sol?", plantean en la sinopsis.

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El espectáculo está programado por el Ayuntaminto de Villaviciosa, dentro de un ciclo destinado al público infantil y familiar.