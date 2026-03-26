"Comenoites", un espectáculo para la primera infancia en el teatro Riera de Villaviciosa: "Descubrir el secreto del día y la noche"
La entrada será gratuita y deberá retirarse este sábado en taquilla desde una hora antes del inicio de la función, previsto para las seis
P. A.
La compañía gallega "Os náufragos" estará presente este sábado 28 de marzo en el teatro Riera de Villaviciosa para representar su propuesta "Comenoites". Va dirigida a la primera infancia, en el marco del ciclo cultural "DinamizArt-j", y se podrá ver desde las 18.00 horas.
Se trata de un espectáculo gratuito para el que habrá que retirar la entrada en taquilla desde una hora y antes, y que plantea una reflexión a los jóvenes espectadores, a través de la figura de Comenoites, "un duende regordete que come todo tipo de noches para que cada día salga el Sol, aportando luz, calor y color", describe la compañía sobre su espectáculo.
"Comenoites" se trata de "una bonita historia para primera infancia en la que el público descubre el secreto del día y la noche", enfatizan en el teatro Riera, en la carta de presentación de una trama para la primera infancia, en la que Comenoites es el protagonista. "Una noche su amiga la Luna le dice que está engordando y Comenoites deja de comer. ¡El Sol nunca volverá a salir! Tan sólo una estrella puede volver a abrirle el apetito. ¿Tienes una estrella? ¿Volverá a salir el sol?", plantean en la sinopsis.
El espectáculo está programado por el Ayuntaminto de Villaviciosa, dentro de un ciclo destinado al público infantil y familiar.
- Multado un motorista con 100 euros por bajarse de la moto echar gasolina, con un precio encarecido, pagar y marcharse: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Se hunde el asfalto de un parque de Oviedo y se lleva por delante una barredora
- Una lluvia sorpresa de fuegos artificiales abre el día del Centenario del Real Oviedo: así fue el acto de Fondo Norte en 25 puntos de la ciudad
- Belén Esteban rompe su silencio y confirma su ruptura: 'Ahora solo estoy centrada en mí
- Hacienda confirma el adiós a la declaración de la Renta de los pensionistas: los que ya no pagan y los prejubilados que pueden acceder a la pensión total sin que se apliquen coeficientes reductores
- Isa P deja a todos mudos al hablar de cómo conoció al padre de Kiko Rivera y lo que le decía: 'Me pongo nerviosa solo de contarlo, pelos de punta
- Sibo no alcanza los objetivos para renovar con el Oviedo y quedará libre: este puede ser su nuevo destino
- El calvario de un hostelero de Oviedo para encontrar personal: 'Ni se presentan a las entrevistas