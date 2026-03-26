Fallece Luis Fernando Ángel, médico en Venta les Ranes y exconcejal del PP de Villaviciosa

Luis Fernando Ángel Cuervo, quien fuera médico del centro de salud de Venta les Ranes y con cejal del PP maliayés con Asensio Martínez Cobián de Alcalde, falleció en Villaviciosa a los 78 años de edad.

Experto en temas de Sanidad y Servicios Sociales, Luis Fernando Ángel se estrenó como edil en el mandato 1991-1995. Por esa misma época fue también diputado regional. En 2002 regresó a la política local para repetir como edil en sustitución de Nicasio Acebal, que había fallecido pocos meses antes.