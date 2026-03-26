Fallece Luis Fernando Ángel, médico en Venta les Ranes y exconcejal del PP de Villaviciosa
Experto en políticas de sanidad, también fue diputado regional en los años noventa
J. Á. O.
Villaviciosa
Luis Fernando Ángel Cuervo, quien fuera médico del centro de salud de Venta les Ranes y con cejal del PP maliayés con Asensio Martínez Cobián de Alcalde, falleció en Villaviciosa a los 78 años de edad.
Experto en temas de Sanidad y Servicios Sociales, Luis Fernando Ángel se estrenó como edil en el mandato 1991-1995. Por esa misma época fue también diputado regional. En 2002 regresó a la política local para repetir como edil en sustitución de Nicasio Acebal, que había fallecido pocos meses antes.
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