El plan deportivo ideal para Semana Santa en Villaviciosa: la nueva iniciativa del Club de Tenis Les Caleyes

Un plan ideal para Semana Santa, con el deporte como protagonista, para que lo disfruten los niños de más de tres años. Una plan, por medio de un campus, que ya funcionó en el periodo estival, y que también busca consolidarse en Semana Santa.

El Club Tenis Les Caleyes pone en marcha desde el próximo lunes 30 de marzo y hasta viernes 3 de abril, un campus dedicado al tenis, que tendrá cinco sesiones (una por día de lunes a viernes), y que se celebrará en el Polideportivo de Villaviciosa.

El horario de celebración será de 10.00 a 14.00 horas, y el precio de 20 euros al día para participar. La actividad cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Villaviciosa, dentro de su programa "Villaviciosa todo con el deporte". Los interesados en apuntarse pueden formalizar sus incripciones en los teléfonos 638336382 y 684643161.

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El organizador del campus, el Club Tenis Les Caleyes, cumplirá el próximo mes de abril nueve años de vida, con el mismo fin que en su fundación, que pasa por fomentar y facilitar la práctica de este deporte en Villaviciosa.